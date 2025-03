Adolescência: protagonista fugia de psicóloga e fez equipe chorar no set

Owen Cooper, protagonista de "Adolescência", nunca havia trabalhado como ator antes de fazer a minissérie, que já se tornou a mais assistida da história da Netflix.

De jogador de futebol a ator

Owen tinha 14 anos quando a série foi gravada. Em entrevista à revista Variety, ele conta que até dois anos atrás seu sonho era ser jogador de futebol: "Não sei por que quis atuar, eu simplesmente senti vontade. Aí fiz aulas e gostei. Depois entrei numa agência, me pediram para gravar um teste para 'Adolescência' e tudo veio daí".

Ele se divertiu durante as cenas mais intensas, como a conversa com a psicóloga no 3º episódio. Na entrevista, o ator diz que não ficou preocupado com as falas em que precisaria gritar: "Essas foram as melhores partes", relembra. "Como era a minha primeira experiência, eu só estava tentando impressionar todo mundo. Mas não pensei muito, só fiz".

Sua maior dificuldade foi no primeiro episódio, mas um colega de cena ajudou. Foi numa cena na delegacia com Stephen Graham, que além de interpretar o pai de Owen também é criador da série. Antes do início da gravação, o ator mais velho percebeu que o menino não estava conseguindo se emocionar. "Ele me pegou e disse: você nunca mais vai ver sua mãe, você nunca mais vai ver seu pai. Eu estava frustrado, mas depois disso me emocionei em todos os takes. Me ajudou muito, ele foi incrível".

Owen Cooper e Erin Doherty em 'Adolescência' Imagem: Divulgação/Netflix

Nos bastidores, a equipe se emocionou com a atuação de Owen. "Atores treinam por anos e anos e não conseguem fazer o que Owen faz", elogia o diretor Philip Barantini. E continua: "E ele nem percebe! Ele é muito blasé. Todos os dias, gravávamos por uma hora e todo mundo chorava assistindo à filmagem".

A produção contratou uma psicóloga para acompanhá-lo, mas o ator tinha outros planos. Philip conta que a psicóloga procurava Owen entre as filmagens mais intensas, mas não conseguia encontrá-lo porque o ator preferia jogar bola: "Eu perguntava: cara, você está bem? E ele dizia: sim, peraí, estou ganhando aqui!"

Owen já garantiu um papel em "O Morro dos Ventos Uivantes", com Jacob Elordi e Margot Robbie. A diretora Emerald Fennell viu uma gravação do primeiro episódio de "Adolescência" e decidiu contratar o menino antes mesmo da estreia da série. O filme já está na fase final de gravações: "Sempre converso com Jacob [Elordi] na cadeira de maquiagem, ele é ótimo. Ele sempre conversa com todo mundo. Margot também, ela também é ótima".