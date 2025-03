Orlando toma atitude inesperada com filha biológica em 'Garota do Momento'

No capítulo de quinta-feira (27), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto afirma a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia.

Alfredo acredita que ainda está casado com Teresa. Raimundo dá um ultimato em Beto sobre o casamento com Bia. Carlito volta para casa.

Anita beija Alfredo na tentativa de recuperar sua memória. Beto deixa a casa de Raimundo e pede abrigo para Vera.

Orlando se aproxima de Ana Maria. Beto diz a Bia que se casa com ela se ela assumir a culpa do roubo do colar de joias e inocentar Beatriz.