'Novocaine', 'Oeste Outra Vez' e mais estreias da semana no cinema

Novo filme de Paolo Sorrentino e drama de François Ozon também são destaques estreias da semana no cinema:

Novocaine: À Prova de Dor

Nathan é um rapaz tímido com uma síndrome que faz com que ele não sinta dor. Quando a garota de seus sonhos é sequestrada, ele transforma isso em vantagem e luta para resgatá-la.

Oeste Outra Vez

Premiado no Festival de Gramado, o drama com Babu Santana e Ângelo Antônio acompanha dois homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades.

Câncer com Ascendente em Virgem

Clara é uma professora que passa a enxergar a vida de outra forma após o diagnóstico de câncer de mama. Inspirado na história real de Clélia Bessa, com roteiro de Suzana Pires.

Parthenope - Os Amores de Nápoles

O filme acompanha a vida de Parthenope, do nascimento aos dias atuais, em busca de amor e liberdade.

Quando Chega o Outono

O novo suspense de François Ozon acompanha a vida pacata de uma avó afetuosa que, acidentalmente, serve cogumelos envenenados à filha, e precisará confrontar suas próprias sombras.

A Batalha da Rua Maria Antônia

O filme acompanha as 24 horas do dia 2 de outubro de 1968, antes de estudantes da USP e da Mackenzie entrarem em conflito na Rua Maria Antônia, região central de São Paulo.

Meu Nome é Maria

Anamaria Vartolomei interpreta a jovem Maria Schneider, enfrentando seu inferno pessoal nos bastidores de O Último Tango em Paris.