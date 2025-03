Nick Dragotta e Frank Martin, de 'Absolute Batman', são confirmados na CCXP

Nick Dragotta e Frank Martin, dupla criativa responsável por "East of West" e do aclamado "Absolute Batman", virão ao Brasil para a CCXP25, em dezembro. A informação foi compartilhada em primeira mão com Splash.

O que aconteceu

Os artistas do universo das HQs chegam em São Paulo para participação exclusiva no festival em dezembro. A dupla, formada pelo desenhista norte-americano Nick Dragotta e pelo colorista brasileiro Frank Martin teve presença confirmada pela CCXP.

Festival geek acontece entre os dias 4 a 7 de dezembro, no São Paulo Expo. Dragotta e Martin são conhecidos pela colaboração em "East of West" (Image Comics) e, mais recentemente, pelo sucesso de vendas "Absolute Batman" (DC Comics).

Os dois estarão presentes nos quatro dias do evento, com participação no Artists' Valley, área que reúne mais de 400 artistas do Brasil e do exterior. A programação detalhada de ambos os convidados ainda será divulgada.

Nick Dragotta estará na CCXP25 Imagem: Divulgação

Quem são os artistas

Nick Dragotta iniciou sua carreira em projetos da Marvel Comics, passando por títulos como X-Men, Spider-Man e Fantastic Four.

Seu trabalho ganhou maior projeção com a série FF, escrita por Jonathan Hickman, com quem formaria uma parceria duradoura. Juntos, criaram "East of West", série de ficção científica com elementos de faroeste que se tornou referência no mercado de quadrinhos independentes e recebeu indicações ao Eisner Awards.

Além de ilustrador, Dragotta também assina a co-criação da obra. Em 2022, lançou Ghost Cage, em parceria com Caleb Goellner, e atualmente desenha "Absolute Batman", escrita por Scott Snyder, publicada pela DC Comics, que é um dos grandes sucessos de vendas e de crítica dos últimos anos, que em breve chegará ao Brasil.

Nick Dragotta é uma das mentes por trás de "Absolute Batman" Imagem: Nick Gragotta/Divulgação

Sua abordagem visual se destaca pelo foco em personagens marcantes e pela construção de cenários que reforçam a narrativa. A CCXP25 será o primeiro evento do artista no Brasil.

Frank Martin estará na CCPX25 Imagem: Divulgação

Já Frank Martin atua como colorista desde 1999 e artista de capas desde 2005. Ganhou reconhecimento pelo trabalho em "East of West", ao lado de Dragotta e Hickman, que lhe rendeu uma indicação ao Eisner Awards em 2014. Ao longo da carreira, colaborou com editoras como Marvel, DC, Image, Dark Horse e Skybound.

Entre os principais títulos em que Martin trabalhou estão Infinity, Infinity Wars, Absolute Carnage, King in Black e Knight Terrors. Em 2025, é o responsável pelas cores de "Absolute Batman" e da nova série mensal do Capitão América, ambas publicações em destaque nas editoras norte-americanas.

Frank Martin é responsável pelas cores da nova série mensal do Capitão América Imagem: Frank Martin/Divulgação

A italiana Sara Pichelli estará na CCXP Imagem: Divulgação

A dupla se junta à quadrinista italiana Sara Pichelli, primeira artista confirmada para o Artists' Valley da CCXP25. Pichelli é co-criadora de Miles Morales, personagem que assumiu o manto do Homem-Aranha em 2011.

Ingressos para a CCXP25

Os ingressos da pré-venda começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, 31 de março, até 7 de abril. Clientes Banco do Brasil Ourocard Visa terão acesso à pré-venda com 10% de desconto cumulativo em todos os ingressos, incluindo ingresso social e meia-entrada.

A venda geral começa em 9 de abril. Nela, clientes Banco do Brasil Ourocard Visa continuam com benefícios: 45% de desconto sobre o valor da inteira dos ingressos Diários e 4 Dias, e 10% no Epic Pass e CCXP Hero. Em ambos os períodos, as vendas têm início às 12h (horário de Brasília), exclusivamente pela Mundo Ticket, bilheteria oficial do grupo Omelete Company.

Os valores variam de R$ 160 a R$ 240 a meia por dia; de R$ 210 a 290 com entrada social por dia; e R$ 320 a R$ 480 por dia pagando inteira. Para os quatro dias do evento a meia fica R$ 740, a social sai por R$ 910 e inteira a R$ 1.480. Há ainda o Epic Pass, custando R$ 2.300,00 que dá direito a benefícios como Spoiler Night acompanhado, fila preferencial e acesso a banheiros e pontos de hidratação especiais.