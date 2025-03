Mãe de Aline comenta futuro com Diogo e eliminação: 'Já estava no momento'

Gracyanne Barbosa e Valmarina Patriarca, a mãe de Aline do BBB 25 (Globo), avaliaram a eliminação da sister no Encontro com Patrícia Poeta de hoje.

O que aconteceu

A mãe de Aline afirmou que a madrugada "foi intensa", cheia de lágrimas e emoções. "Conseguimos nos falar um pouco para matar as saudades", disse.

Ela analisou a trajetória da filha e elogiou o jogo feito por ela. "Ela se doou, se entregou e acho que já estava no momento dela. Tudo tem seu momento", disse.

Valmarina também comentou sobre o romance da sister com Diogo Almeida no BBB, e torceu por uma "boa amizade" no futuro. "O coração é terra que ninguém passeia", disse. "Ela foi emoção, se entregou no jogo, e eu fiquei aqui vibrando para tudo o que ela viesse fazer. Estava de mãos dadas para fortalecer todas as decisões que ela tomasse."

Gracyanne Barbosa, que também estava no Encontro, afirmou que ficou chateada com a eliminação de Aline. "Acho Aline uma mulher empoderada, forte, que vai para o embate. Estava dando um tempero para o programa", avaliou. "Às vezes dá uma extrapolada, mas é normal (...) Acho que ela teve muito mais acertos que erros".

