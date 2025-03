Em tratamento contra câncer, atriz de 'O Cravo e a Rosa' diz beber cerveja

Lúcia Alves, 76, comenta sobre sua luta contra um câncer no pâncreas desde 2022 e nega retorno à televisão.

O que aconteceu

Atriz de "O Cravo e a Rosa" (Globo) detalha desafios do tratamento contra o câncer. "Uma vez por semana vou ao hospital fazer quimioterapia. Aí fico cansada no dia seguinte, mas depois normaliza. Meu médico é de muita confiança e o tratamento já esteve mais leve. Agora acho que vai ficar mais puxado um pouco. É aquela coisa do câncer, manutenção para a vida toda", disse em entrevista ao Play, do Globo.

Ela conta como lida com a doença. "A melhor coisa é aceitação. Quando você compreende isso e aceita as coisas, tudo se modifica e fica melhor. Aceito a vida com as limitações que ela traz hoje em dia. Mas ainda tomo minha cervejinha (...). Bebo muito menos, quase nada. E não atrapalha meu tratamento."

Lúcia Alves dispensa voltar para a TV. "Hoje é muita decoreba. Não tem nenhum texto de televisão que vale a pena. Todo artista tem o seu auge. E depois que passa o auge, começa a se repetir um pouco. Aí perde um pouco da magia", admitiu.