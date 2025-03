Lucas Souza posa com novo affair em show de cantor sertanejo

Lucas Souza, 24, compareceu ao lado de seu novo affair, a influenciadora digital Isabela Simões, à gravação do DVD de Hugo Henrique, 20.

O que aconteceu

O evento ocorreu na noite de hoje, no espaço Varanda Estaiada, em São Paulo. A cantora Simone Mendes, 40, e a dupla Israel & Rodolfo participaram do show, como artistas convidados.

Lucas Souza ganhou projeção midiática ao se envolver com a cantora Jojo Todynho, 28. Os dois se casaram em janeiro de 2022 e se separaram em novembro do mesmo nome, em meio a uma ruidosa e amplamente midiatizada troca de farpas.

Posteriormente, o rapaz participou de A Fazenda 15 (Record) e engatou um namoro com a campeã do programa, Jaquelline Grohalski, 30. Este romance também durou poucos meses, tendo início dentro do reality, em setembro de 2023, e chegando ao fim em abril do ano passado.

Imagem: Edu Araújo/AgNews

Imagem: Edu Araúj/AgNews