Leão: Boninho precisa colocar pés no chão e entender que SBT não é a Globo

Os trabalhos de Boninho no SBT já começaram. Ele deixou a Globo em setembro de 2024 depois de 40 anos de trabalho sob o comando de grandes programas da grade, como o BBB. A chegada do diretor à sua nova casa foi um dos temas do Splash Show.

Além de Boninho, o SBT também oficializou a contratação de Tiago Leifert. O também ex-Globo vai comandar a versão do The Voice na emissora da família Abravanel. Eles também estão apostando em dois novos programas para 2026, sob o comando do diretor.

Leão Lobo acredita que o SBT tem apostado forte em Boninho. Em 2026, Ana Furtado, esposa do ex-diretor do BBB, deve comandar uma atração na emissora e isso é uma prova disso.

Eles estão dando carta branca para ele, estão apostando nele. Eu acho ele talentoso, mas ele já errou muitas vezes. (...) Aquele Pipoca da Ivete fica na minha cabeça como uma coisa pavorosa, quase acabou com a carreira da Ivete.

Leão Lobo

Apesar do sucesso, no entanto, Leão acredita que os erros de Boninho na Globo tem um peso diferente do que no SBT.

Se o Boninho entender que ele não está mais na Globo ele está no SBT, que é uma emissora extremamente popular, e a marca e o gostoso do SBT é que seja popular, se ele entender isso, eu acho que pode ser bacana.

Leão Lobo

