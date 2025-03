Guilherme defende postura de Renata no BBB 25: 'Não consigo discordar'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quarta-feira (26), Guilherme e Vinicius conversaram na área externa do BBB 25 sobre a postura de Renata no reality.

O que houve

Guilherme saiu em defesa da bailarina e minimizou as acusações de que ela teria voltado soberba da "Vitrine do Seu Fifi". "Se a soberba for falar tudo o que ela ficou sabendo, vocês queriam o quê? Que ela chegasse [e falasse tudo]. Não consigo entender qual foi a parte de soberba", argumentou Guilherme.

Vinicius discordou e explicou seu ponto de vista. "É o comportamento, não é isso, você tá distorcendo."

Guilherme, no entanto, continuou defendendo Renata e destacou sua postura no jogo. "Eu acho que ela se tornou muito grande quando, em uma discussão com a Aline, ela começou a bater de igual pra igual. Eu acho que por isso ela também foi escolhida pra dinâmica lá de fora e veio cheia de informação. O pessoal faz: 'ah, eu não chegaria assim não.' Eu chegaria igual, cheio de informação? É o que o público quer ver!"

Por fim, Guilherme reforçou que não vê motivos para criticar a sister. "Eu olho a Renata se posicionando e não consigo discordar. Desculpa, mas eu não consigo. Se eu conseguisse, eu ia grandão pra cima", concluiu.