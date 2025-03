Grupo Fantástico se incomoda com risada de sister: 'Eles riem muito juntos'

Após a eliminação de Aline, 32, do BBB 25, o grupo do quarto Fantástico observou o a risada de Vitória, 27, questionando o motivo da sister achar graça.

O que aconteceu

Enquanto estavam na área externa, João Gabriel observou que Diego e Vitória estavam rindo juntos, cogitando que o motivo da risada fosse Vilma. "Eu falei desse trem da risada do Diego e tal, que depois a gente percebeu que ele fica rindo de tudo... Mas de um dia pra cá — não sei se é coisa da minha cabeça — tem dias que ele e Vitória não podem ver Dona Vilma que começam a rir".

O brother começou a listar uma série de momentos que flagrou os dois dando risada. "No dia da festa, Vilma chegou de chapéu e olhei do espelho e Diego olhou pra Vitória e começou a rir. Ontem, no quarto, deram uma gargalhada à toa na hora que Vilma entrou no quarto. Fui pegar goiabada, e ele 'João, a Vilma demora a dormir? Tem o sono pesado?' e eu: 'Sei não' e ele: 'É porque tô com muita vontade de rir'", contou.

Renata pediu que todos ficassem de olho, e Eva comentou sobre as imitações que a atriz faz da estudante de nutrição. "Vou reparar também. Já percebi que eles riem muito juntos, e que ela já imitou, mas no final ela fala 'aiii, fofinha. Não sei o que, Dona Josélia'. A Dona Vilma não chamou a Joselma de Josélia?", questionou.

A melhor amiga da bailarina relembrou que Guilherme disse que o assunto tinha virado piada dentro do quarto Anos 50. "Até com nós virou uma piada do jeito que Vilma falou, mas é questão que a gente não ri toda hora", rebateu João Gabriel.

Para descobrir se tem maldade implícita nas risadas, Renata sugeriu que eles questionassem Vitória para ver se a sister ficaria sem graça ou saberia se explicar. "Da próxima vez pergunta: 'Gente, me conta, vocês tão rindo de que?'", recomendou a cearense.

