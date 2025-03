Gracyanne diz estar sem apetite após BBB: 'Não consigo comer 40 ovos'

Gracyanne Barbosa conversou com Patrícia Poeta no Encontro (Globo) de hoje e se abriu sobre o pós-BBB.

O que aconteceu

A influenciadora diz que tem passado um pós-BBB "maravilhoso". "Receber o carinho é incrível", disse. "Mas não consegui voltar pra minha rotina, nem de treino nem de alimentação. Quando você sai da rotina, é difícil".

Gracyanne diz que se sente "sem apetite" e tem se esquecido de fazer refeições. "Achei que voltaria tranquilamente", disse. "Ontem falei, 'nossa, esqueci de comer'. Era final da tarde e tinha feito duas refeições".

Ela também disse que deve levar mais um mês até se readaptar, e que nem os ovos tem conseguido consumir como antes. "Ainda não consigo comer os 40, porque meu apetite está menor", disse. "Não enjoo [dos ovos]. Faço cozido, no forno, com batata doce…"

Sobre ter saboreado um chocolate no BBB após 20 anos sem consumir o doce, ela explicou: "Eu nunca gostei muito de doce, sou mais de salgados. E o paladar vai se adaptando".

Ainda no Encontro, Gracyanne lembrou que costumava fazer faxina em uma academia para conseguir malhar "sem pagar".

Em relação aos treinos, ela afirmou que também "sente preguiça" de ir à academia. "Eu também tenho preguiça", disse. "Mas quando vou, me traz mais disposição e resiliência. É luta para todo mundo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas