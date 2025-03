Saudades do MSN? WhastApp vai ganhar função nostálgica que lembra Messenger

O WhatsApp está trabalhando para trazer uma nova funcionalidade para os usuários do aplicativo: compartilhar músicas, álbuns e podcasts do Spotify.

O que aconteceu

Dados do Spotify poderão aparecer no status do app de mensagens. De acordo com a Meta, será algo semelhante ao que já ocorre nos stories do Instagram.

O WhatsApp não dará acesso ao catálogo do Spotify. Ou seja, a música não poderá ser reproduzida no próprio status. Os interessados terão que acessar a plataforma de streaming para conferir o conteúdo completo por meio de link disponibilizado no app de conversas.

No Instagram esse recurso já está disponível. Os usuários podem compartilhar uma prévia visual da faixa musical com a capa do álbum e o nome do artista. Para reproduzir os usuários são redirecionados ao Spotify ao clicar no botão "Play on Spotify - Tocar no Spotify".

Status do Spotify deve ser adicionado ao WhatsApp Imagem: Getty Images

Ferramenta deve gerar nostalgia em muitos usuários. Isso porque é bem semelhante à função do chat MSN Messenger, popular durante a primeira década dos anos 2000. Nele, os usuários podiam mostrar aos contatos o que estavam ouvindo em tempo real, mas sem possibilidade de clicar e ser direcionado a outro app.

Atualmente, o Spotify disponibiliza algo parecido na versão do aplicativo para PC. A plataforma tem a funcionalidade "atividades de amigos", em que os usuários podem ver o que seus contatos estão ouvindo em tempo real.

Função está em fase de testes e ainda não há uma previsão de lançamento para todos os usuários. Segundo especulações, a função deverá ficar ativa para a versão beta 2.25.8.3 do Whatsapp para Android.