Filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini sensualiza com cueca à mostra

Antônio Benício, 28, sensualizou sem camisa e com a cueca à mostra em seu Instagram.

O que aconteceu

O filho de Alessandra Negrini com Murilo Benício postou foto sem camisa nas redes sociais. Na imagem, o ator aparece em frente ao espelho com a cueca à mostra.

Os fãs fizeram comentários com referências aos pais famosos de Antônio. "Papai e mamãe trabalharam bem nessa obra de arte", brincou um seguidor. "Os filhos recebem 50% do DNA da mãe e 50% do pai. A gente que lute!", afirmou um segundo.

Além disso, ele foi muito elogiado. "Sempre lindo", escreveu um fã. "Belo corpo", disse outro.