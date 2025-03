Fabiana Justus relata nova etapa do tratamento contra leucemia: 'Sinal bom'

Fabiana Justus, 38, contou que está realizando uma nova etapa do tratamento contra a leucemia, a fim de dirimir alguns efeitos colaterais do transplante de medula.

O que aconteceu

A influenciadora digital explicou foram detectados alguns 'ataques' da medula transplante contra seu organismo. "Quando você faz um transplante de medula, um dos riscos pós-transplante é o GVHD [Graft Versus Host Disease - 'doença do enxerto versus hospedeiro', em tradução livre], que é a medula contra o meu corpo - porque ela entra em um corpo que não conhece, por mais compatibilidade que tenha", detalhou, por meio do Instagram.

Segundo Rafaela, tal reação autoimune não chega a ser preocupante - ao contrário, é até positiva. "Isso é um sinal bom. Quer dizer que a minha medula pegou muito bem. Os meus médicos falam que é até bom ter um pouco de GVHD pós-transplante, porque significa que a medula realmente pegou e está superativa. Enfim, isso é ótimo."

Não obstante, os resultados desse efeito colateral estão sendo observados - e tratados - com muita atenção pelos médicos. "Eles vão monitorando: se está com GVHD aqui e ali, tem vários lugares que podem ser afetados. No meu caso, deu um pouco em cada lugar, então tive alguns GVHDs. Chegou a um ponto em que eles quiseram tratar, controlar, na verdade."