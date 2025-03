'Estou vivendo um conto de fadas', diz Can Yaman, protagonista da nova série 'El Turco'

O ator Can Yaman investe seriamente em seu papel de galã turco do momento. Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira, 25, para a divulgação da série El Turco, da qual é o protagonista, Yaman não poupou galanteios de gosto duvidoso às influenciadoras que aguardavam ansiosas para fazer selfies com ele. "Seu cabelo é lindo", disse para uma delas. "Você tem namorado?", perguntou para outra.

Para a coletiva e sessão de fotos, o ator se apresentou com calça preta, camisa da mesma cor aberta no peito, vários colares e anéis, barba feita à régua e bronzeado em dia. "Eu amo as mulheres", disse durante a entrevista. "Adoro ficar cercado por elas; não gosto quando homens me pedem selfies."

O ator, de 35 anos, está no Brasil desde o último domingo para a divulgação da nova série, disponível na plataforma Globoplay desde a última sexta-feira, 21. Em El Turco, Can Yaman interpreta o guerreiro Hasan Balaban, o turco do título, um soldado do Império Otomano que, depois de gravemente ferido na célebre batalha de Viena, de 1683, acaba sendo acolhido na remota vila de Moena, na província de Trento, nos alpes italianos, onde se torna um herói local ao lutar ao lado dos moradores contra os desmandos dos senhores feudais.

Até hoje, o vilarejo de Moena celebra anualmente, de 19 a 21 de agosto, o festival La Turchia, que faz uma homenagem à fusão das culturas italiana e turca, com desfiles, apresentações musicais e trajes tradicionais. A influência local da história é tão forte que há uma estátua do soldado na praça central do vilarejo. A série, em seis episódios, é a primeira produção turca com elenco internacional e falada em inglês.

Para interpretar o intrépido guerreiro otomano, Yaman conta que se preparou para o papel durante oito meses, ao longo dos quais praticamente teve que se tornar "um atleta", tomando aulas de artes marciais e arco e flecha.

"Eu tinha que fazer aquilo tudo; então tive oito meses para me transformar em um guerreiro", afirmou.

Nascido em Istambul, na Turquia, Can Yaman iniciou sua carreira em 2014 na série Gonul Isleri. O ator é formado em Direito pela Universidade de Yeditepe, mas optou por seguir a carreira artística, tornando-se hoje um dos principais nomes das produções turcas. Ele também foi o protagonista da série Sr. Errado, uma comédia romântica também disponível na Globoplay.

O ator está bastante ciente dos fãs clubes femininos que coleciona ao redor do mundo desde que as produções turcas começaram a ser disponibilizadas nas plataformas de streaming.

"Me sinto muito agradecido, agradeço a Deus todas as noites e todas as vezes que falo com ele", disse. "O que eu estou vivendo é surreal, é como um conto de fadas."

Segundo ele, a fama mundial pode ser algo esperado para um ator americano, mas não para um turco.

"Eu sei o quanto é improvável, como ator turco, fazer esse sucesso todo, não só no Brasil, mas também na Inglaterra, na Espanha, na Rússia, no Egito; sei que não é algo trivial, que não acontece sempre, mas muito único."

Yaman contou que cresceu assistindo novelas brasileiras com a avó, em Bodrum, uma milenar cidade portuária no Mar Egeu, e que aprendeu muito com as produções do Brasil.

"Nessa época, todas as mulheres eram obcecadas com as novelas brasileiras", afirmou. "Mas os homens turcos são mais bonitos que os brasileiros."