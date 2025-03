Diogo nega ter brindado saída de Aline do BBB: 'Muito respeito por ela'

Diogo Almeida negou que tenha feito um brinde à eliminação de Aline do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ex-participante do reality show, que chegou a viver um affair com Aline na casa, disse que não comemorou a eliminação da baiana. O esclarecimento veio após ele aparecer, ontem à noite, em um vídeo no Instagram erguendo um copo com um líquido rosa.

Diogo explicou que estava apenas se deliciando com um suco. "Estou recebendo muitas mensagens e vi que fizeram publicações completamente fora de contexto falando sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Ontem, eu fui em um evento e, depois, me convidei para jantar. Fui em um restaurante que eu adoro ir de madrugada, e pedi um suco de melancia com gengibre que eu também adoro. Eu estava feliz de estar bebendo o meu suco, e as pessoas estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline", disse, em story publicado no Instagram.

Ele afirmou torcer pela prosperidade da ex-sister. "Eu não estava brindando a saída da Aline. Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela, eu tenho muito respeito pela Aline. Então, gente, não inventem histórias. Não coloquem palavras na minha boca - palavras que eu não disse", finalizou.

BBB 25: Diogo em vídeo publicado no Instagram na noite anterior Imagem: Reprodução/Instagram

