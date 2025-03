Dieguinho: Voto de torcida precisa acabar e é prejudicial para a Globo

Aline foi a última eliminada do BBB 25, e o que definiu sua saída do reality foi o voto da torcida. No voto único, ela ficou atrás de Maike. Este sistema foi um dos temas do Central Splash, com Dieguinho e Dantinhas.

A Globo decidiu mudar o sistema de votos do BBB na edição de 2024. Agora, existe o voto único, registrado pelo CPF do telespectador, e o voto da torcida, que funciona da mesma forma que a votação das últimas edições: o público pode distribuir quantos votos quiser.

Para Dieguinho, este sistema de voto da torcida tem sido muito prejudicial, e a eliminação de Aline é uma prova disso. Maike conseguiu se salvar muito por conta da torcida de Eva e Renata, as bailarinas.

O apresentador defende que as torcidas acabam focando no bem-estar de seu participante favorito, mesmo que ele não esteja na berlinda. No caso de Aline, ela foi indicada por Renata e teve um embate direto com as bailarinas no programa.

A torcida acaba sendo injusta porque ela foca apenas no favorito, e naturalmente ela comete injustiças na chapa formada.

Se a Globo for inteligente, ela vai entender que o voto de torcida também atrapalha. (...) Ela [Globo] fica querendo a pompa de falar: temos 209 milhões de votos, mas ela perde na audiência e consequentemente no faturamento.

Dieguinho

Dantinhas acredita que não existe a possibilidade da Globo abrir mão do voto da torcida justamente por conseguir números gigantes nas votações, o que chama a atenção das marcas. "A Globo precisa desses números", destacou.

Veja a porcentagem dos votos

Aline

Média: 51,73%

Voto Único: 45,10%

Voto Torcida: 58,36%

Diego Hypolito

Média: 0,93%

Voto Único: 1,58%

Voto Torcida: 0,28%

Maike

Média: 47,34%

Voto Único: 53,32%

Voto Torcida: 41,36%

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.