Bruxas, órfãos e bombeiros: os novos animes para ficar de olho em abril

A temporada de primavera começa neste mês de abril no Japão e, com ela, inúmeros novos animes chegam para a alegria dos fãs. Splash separou aqui alguns dos mais importantes para você, otaku, ficar de olho.

"Fire Force" (temporada 3)

Após incêndios extinguirem vários lugares do mundo, acompanhamos a história de Shinra, um bombeiro capaz de controlar o fogo. Nessa nova temporada, Shinra e a Companhia 8 vão lutar sozinhos para salvar Obi e impedir a Evangelista.

Produzida pelo estúdio David Production (de "Jojo's Bizarre Adventure"), "Fire Force" teve duas temporadas consecutivas em 2019 e 2020, mas depois entrou em um hiato. Agora, teremos uma terceira temporada dividida em dois cour (ou seja, ocupando duas temporadas de animes no Japão) para terminar a história do mangá.

O título será disponibilizado no Brasil pela Crunchyroll, que promete também dublar os episódios em algum momento. As temporadas passadas estão disponíveis no mesmo streaming.

"Lazarus"

Estamos no ano de 2052, e a humanidade está livre de doenças graças a um remédio do Dr. Skinner. Alguns anos depois, após um rápido desaparecimento, o doutor avisa que todo mundo que tomou o remédio milagroso vai morrer em três anos. Assim é formado um grupo chamado Lazarus que pretende impedir isso e encontrar uma cura.

"Lazarus" tem dois grandes atrativos: a animação do estúdio MAPPA (de "Jujutsu Kaisen") e a direção de Shinichiro Watanabe (de "Cowboy Bebop"). Inclusive, "Lazarus" faz parte do universo compartilhado do diretor, assim como "Carole & Tuesday" e "Samurai Champloo".

O anime será disponibilizado no Brasil pela Max, ainda sem informações sobre dublagem. Vale a pena conferir o anime, principalmente pelo currículo do diretor aclamado.

"My Hero Academia: Vigilantes"

O anime de "My Hero Academia" terá sua última temporada exibida este ano, em outubro, mas os fãs de heróis não ficarão desamparados. Agora, em abril, o estúdio Bones lançará "My Hero Academia: Vigilantes", uma série derivada mostrando um outro aspecto daquela sociedade dominada por pessoas poderosas.

Esqueça o Deku e a U.A., pois o protagonista aqui é Koichi Haimawari, um universitário com o sonho de ser tão grandioso quanto All Might. Só que, além de ter um poder bobo, o de "deslizar" por superfícies, Koichi não possui uma licença para atuar como herói. Então, para combater o crime, ele se torna um vigilante, ao lado de outras pessoas que sonham ser heróis sem estarem na legalidade.

"Vigilantes" deixa de lado as batalhas épicas para focar mais as missões do dia a dia na cidade. E para os fãs de "My Hero Academia", vale destacar que alguns heróis da série original fazem participações especiais em algumas histórias. "My Hero Academia: Vigilantes" chegará no Brasil pela Crunchyroll, que também prometeu dublar o anime.

"Witch Watch"

Morihito é um adolescente do ensino médio que vem de uma família de onis. Sua vida vira de ponta cabeça quando sua amiga de infância Nico volta de um treinamento de bruxa. Morihito se torna o "familiar" dela, uma criatura responsável por cuidar dela para que nada de mal aconteça.

Criada por Kenta Shinohara (dos incríveis "Astra Lost in Space" e "Sket Dance"), "Witch Watch" é uma comédia de absurdo deliciosa. A cada capítulo acompanhamos a bruxinha atrapalhada Nico tentando fazer o bem para as pessoas (tipo ajudar a carregar compras ou salvar uma pessoa de um incêndio) e causando dor de cabeça para seu protetor, Morihito, pois sua magia sempre sai de controle.

O anime tem uma pegada bem parecida com a de "Urusei Yatsura" pelo fato de ser uma garota bem intencionada tentando resolver as coisas com artifícios fantásticos. O anime será disponibilizado pela Netflix e pela Crunchyroll, ainda sem informações sobre dublagem.

"Anne Shirley"

Anne Shirley é uma órfã europeia que é mandada para a fazenda Green Gables, onde mora Marila e Matthew, dois irmãos de bastante idade. Eles esperavam a chegada de um garoto e se surpreendem negativamente com a vinda de Anne. Ela, agora, precisa contar com seu otimismo para transformar o coração das pessoas ao seu redor.

Baseado no romance "Anne de Green Gables", de Lucy Maud Montgomery, este anime segue a mesma história daquela série cancelada da Netflix "Anne with an E". Ainda que produzido por um estúdio meio inexperiente, o The Answer Studio, "Anne Shirley" vem de uma longa tradição de animes de crianças europeias sofredoras que existia nos anos 1980.

"Anne Shirley" tem previsão de ter 24 episódios e será disponibilizado no Brasil pela Crunchyroll. O serviço de streaming promete também dublar o anime em algum momento.

"Yaiba: Samurai Legend"

Yaiba é um jovem samurai que treina na floresta com seu pai. Um belo dia, ele vai ao Japão e precisa lidar com seu rival, Takeshi, que consegue uma espada demoníaca lendária.

Ainda que seja um anime de aparência bem infantil, "Yaiba: Samurai Legend" tem "pedigree". O criador Gosho Aoyama é também autor de um dos maiores sucessos do Japão, "Detetive Conan", sendo que ele desenhou o mangá do jovem samurai antes de iniciar o mangá de detetive.

Com uma animação muito bonita feita pelo estúdio Wit (de "Spy x Family"), há uma grande curiosidade sobre o que podemos encontrar neste anime. Ele será disponibilizado no Brasil pela Netflix, ainda sem informação sobre dublagem.