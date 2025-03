Aline é a 12ª eliminada do BBB 25 com 51,73% dos votos

Aline foi a décima segunda eliminada do BBB 25 (Globo), no décimo Paredão. A policial recebeu 51,73% dos votos, contra 47,34% de Maike e 0,93% de Diego Hypolito.

Ao todo, o Paredão recebeu 209.254.975 votos e foi o recorde da temporada.

Como foi o discurso de Tadeu

Tadeu questionou. "Nós temos uma situação nova na casa. As 3 últimas eliminadas foram de um mesmo grupo, que não existe mais. Agora é a disputa de dois grupos diferentes. Quem leva a melhor no duelo?".

Na sequência, apontou que o Paredão mexeu com os emparedados e que Diego e Maike se mexeram mais. "Assumir a postura combativa é fundamental, mas não é garantia de ser campeão. Pode ter sido tarde demais, pode ter sido de um jeito que não agradou."

Aline sabia disso quando decidiu muito tempo antes que Sincerão era todo dia. Toda essa expressividade, essa oratória. Toda pessoa que senta nesse sofá precisa ter certeza disso: a postura que vocês três decidiram assumir é fundamental. Tadeu Schmidt

Tadeu falou sobre os três emparedados, destacando Aline e Maike como determinados. "Essa menina quer ter voz e ai de quem não quiser escutar."

Ele ainda mostrou a medalha olímpica de Diego Hypolito. "O cara que construiu uma das maiores histórias de volta por cima que o esporte já viu."

Ele decretou. "Leão não tem vocação pra ser apenas mais um. O leão rugiu e todo mundo ouve. Na selva e fora dela. Seu rugido deu vida à floresta. O leão se expôs, foi alvo dos caçadores. O leão jamais será esquecido."

Como foi a votação

Aline

Média: 51,73%

Voto Único: 45,10%

Voto Torcida: 58,36%

Diego Hypolito

Média: 0,93%

Voto Único: 1,58%

Voto Torcida: 0,28%

Maike

Média: 47,34%

Voto Único: 53,32%

Voto Torcida: 41,36%

BBB 25 - Enquete UOL: após eliminação de Aline, quem é o mais odiado do programa? Resultado parcial Total de 1072 votos 4,01% Daniele Hypolito 2,33% Diego Hypolito 8,49% Eva 1,03% Guilherme 1,68% João Gabriel 10,73% João Pedro 1,31% Joselma 0,75% Maike 9,61% Renata 7,37% Vilma 7,09% Vinicius 45,62% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1072 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

