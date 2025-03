De William Bonner a Anitta: veja famosos vítimas de deepfakes criminosas

Giovanna Ewbank, 38, desabafou após ter seu rosto e seu nome usados em uma deepfake de propaganda enganosa, criada por meio de inteligência artificial, para a divulgação de um procedimento estético.

Ewbank, no entanto, não foi a primeira celebridade a ter sua imagem usada por golpistas na internet. Diversas outras personalidades da TV, da música e do esporte já foram vítimas desse tipo de golpe, feito com o intuito de enganar o público que acredita nesses artistas.

Vale destacar que o intuito dos criminosos é sempre aplicar golpes financeiros nas vítimas. Por isso, é preciso se atentar, buscar fontes confiáveis e olhar sempre no perfil do famoso para se certificar que ele de fato fez tal anúncio.

Tony Ramos

6.dez.2023 - Tony Ramos não recomendou o uso do óleo de avestruz para tratar artrose Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook 6.dez.2023 - Tony Ramos não recomendou o uso do óleo de avestruz para tratar artrose - Arte/UOL sobre Reprodução Facebook ()

Ramos teve sua imagem usada em postagens manipuladas para a venda de óleo de avestruz. Nos posts falsos, a deepfake do ator, gerada por inteligência artificial, dava a atender que ele recomendava o produto chamado Avestril para "curar a artrose", que é uma doença sem cura, caracterizada pelo desgaste das articulações. O tratamento para a doença deve ser feito com auxílio de um profissional de saúde de confiança.

Tony Ramos negou que tenha recomendado o produto. Ao UOL Confere, o artista afirmou: "Nunca fiz propaganda de remédios, nem de laboratórios. Isso é golpe! É importante as pessoas saberem".

Drauzio Varella

01.jul.2024 - Vídeo manipulado por IA usa imagem do médico Drauzio Varella para vender suplemento com propaganda enganosa Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook 01.jul.2024 - Vídeo manipulado por IA usa imagem do médico Drauzio Varella para vender suplemento com propaganda enganosa - Arte/UOL sobre Reprodução Facebook ()

Um dos principais nomes da medicina no Brasil, Varella é um alvo recorrente de golpistas para a suposta indicação de remédios e tratamentos medicinais. Varella já teve seu rosto e seu nome usados várias vezes na internet para a venda de produtos enganosos, divulgados em páginas como Facebook e Instagram para tratamentos de saúde, apesar de o médico jamais tê-los recomendados.

Varella, por exemplo, já foi usado em deepfake do Avestril, mesma propaganda que usou a imagem de Tony Ramos. Outro vídeo falso usou o doutor para a indicação de um suplemento que, supostamente, combate ejaculação precoce; outro vídeo fake manipula entrevista de Drauzio para fazer parecer que ele indica uma receita de suco de beterraba, maçã e limão para benefícios à saúde; tem, ainda, mais um em que golpistas fazem entender que Varella recomenda um produto de emagrecimento chamado Detox Oriental.

Drauzio Varella não faz propagandas de remédios ou tratamentos medicinais. Em comunicado, a assessoria dele destacou que golpistas usam "imagens, trechos de entrevista e até inteligência artificial", mas Drauzio "não faz propaganda de remédios ou tratamentos. Se vir alguma propaganda com a imagem dele, denuncie".

William Bonner

29.nov.2023 - O Jornal Nacional não exibiu reportagem sobre um suposto produto que cura a neuropatia Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook 29.nov.2023 - O Jornal Nacional não exibiu reportagem sobre um suposto produto que cura a neuropatia - Arte/UOL sobre Reprodução Facebook ()

O âncora do Jornal Nacional é outra vítima recorrente das deepfakes. Em um vídeo manipulado, a imagem de Bonner na bancada do JN é adulterada para promover um suposto produto que combate a neuropatia periférica, cujo tratamento deve ser feito com o acompanhamento de profissionais de saúde.

Globo afirmou ao UOL Confere se tratar de um vídeo falso, manipulado.

Maju, Poliana e Tralli

16.fev.2024 - Criminosos usam táticas de deepfake para direcionar usuários a sites suspeitos em que aplicam os golpes Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook 16.fev.2024 - Criminosos usam táticas de deepfake para direcionar usuários a sites suspeitos em que aplicam os golpes - Arte/UOL sobre Reprodução Facebook ()

Além de Bonner, outros jornalistas da Globo já foram vítimas de deepfakes. Vídeos manipulados por IA usaram a voz e imagens de Maju Coutinho, Poliana Abritta e Cesar Tralli para anunciar golpe que se passa pelo serviço de Valores a Receber, do Banco Central, e direcionar o usuário a sites suspeitos, que, inclusive, imita o portal do governo federal.

Vídeos fakes usam imagens dos jornalistas em programas da Globo, como Fantástico e o Jornal Hoje. Nesse caso, a emissora também disse ao UOL Confere se tratar de gravações manipuladas para enganar internautas.

Anitta e Neymar

Neymar e Anitta também já foram vítimas de deepfakes Imagem: Reprodução/Instagram Neymar e Anitta também já foram vítimas de deepfakes - Reprodução/Instagram ()

A funkeira e o jogador foram vítimas de deepfakes para a divulgação de um game. Golpistas usaram IA para divulgar um jogo falso chamado Subway Money, que promete dinheiro fácil aos usuários em troca de um pagamento inicial e o fornecimento de dados pessoais.

Vídeos falsos com as vozes e imagens de Neymar e Anitta circularam nas redes como se eles recomendassem o jogo, o que não aconteceu. No jogo original, Subway Surfers, a moeda usada é fictícia e os usuários não recebem dinheiro por seus desempenhos. Além de Anitta e Neymar, os influenciadores Carlinhos Maia e Virginia Fonseca também foram alvos dos golpistas na divulgação do Subway Money.

O que são deepfakes

O termo surgiu pela primeira vez em dezembro de 2017, quando um usuário do Reddit começou a postar vídeos falsos de celebridades famosas fazendo sexo, como Emma Watson e Emma Stone. Com auxílio de ferramentas de inteligência artificial, ele colocava o rosto de quem quisesse em cenas já existentes.

Muitos materiais deepfake são criados a partir de programas de código aberto —de livre uso por qualquer pessoa— voltados ao aprendizado de máquina. O programador fornece centenas de fotos e vídeos das pessoas envolvidas que são automaticamente processados em rede. Desse modo, o computador aprende como é determinado rosto, como ele se mexe e como ele reage a luz e à sombra.

O software precisa aprender essas características do rosto do vídeo original e do rosto que deseja ser implantado, pois só assim o programa pode encontrar um ponto comum entre as duas faces. Feito isso, o sistema realiza uma espécie de truque em que a imagem do rosto da pessoa B é colocada no corpo da pessoa A.

Como reconhecer deepfakes?

Algumas dicas ajudam a reconhecer se o vídeo a que você está assistindo possui manipulação deepfake ou não: