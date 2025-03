Conheça os 25 astros no elenco de peso da Marvel para o novo 'Vingadores'

A Marvel anunciou, hoje, o elenco de peso para "Vingadores: Doomsday", novo filme que reúne os heróis da editora, previsto para chegar aos cinemas em 2026. O longa tem um elenco de peso, em um total de 25 nomes, com personagens clássicos da Marvel, inclusive o retorno dos X-Men originais.

Veja quem é quem no novo "Vingadores"

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. será Doutor Destino Imagem: Reprodução/Instagram/@marvelstudios

Robert ficou eternizado entre os fãs da Marvel como intérprete do Homem-Formiga. No entanto, após a morte do personagem em "Vingadores: Ultimato" (2019), o ator deu adeus ao Universo Cinematográfico Marvel, o MCU, até ter seu retorno confirmado no ano passado, agora não como herói, mas sim um vilão.

Nesta nova fase do MCU, Robert Downey Jr. dará vida ao Doutor Destino. É um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos da editora.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth interpreta Thor Imagem: Reprodução

O australiano já é um velho conhecido dos admiradores dos filmes de super-heróis. Hemsworth dá vida a Thor desde o início do MCU e apareceu em todos os quatro filmes dos "Vingadores" lançados até o momento. Ele está confirmado na continuação da franquia novamente como o Deus do Trovão.

Vanessa Kirby

Vanessa Kirby Imagem: Divulgação

Kirby fará sua estreia na Marvel como a Mulher-Invisível do "Quarteto Fantástico", filme que deve chegar aos cinemas neste ano. No entanto, sua personagem também está confirmada pela Marvel em "Doomsday".

Anthony Mackie

Anthony Mackie no papel do Capitão América Imagem: Disney/Divulgação

Mackie assumiu o manto do Capitão América após a "aposentadoria" de Steven Rogers, que foi interpretado por Chris Evans. Depois de estrear seu primeiro filme solo, lançado no ano passado, Anthony retornará com o personagem no novo "Vingadores".

Sebastian Stan

Sebastian Stan como Soldado Invernal Imagem: Divulgação

Stan é o Soldado Invernal do MCU. Ele já deu vida ao personagem nos filmes "Capitão América 2: O Soldado Invernal" (2014) "Capitão América: Guerra Civil" (2016), e também em "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Ultimato" (2019).

Letitia Wright

Letitia Wright em cena de "Pantera Negra" Imagem: Reprodução

Wright dá vida à Shuri, princesa de Wakanda. A atriz apareceu com a personagem em "Pantera Negra" (2018) e "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2022), além de aparecer em "Guerra Infinita" e "Ultimato".

Paul Rudd

Paul Rudd, o Homem-Formiga Imagem: Marvel Studios

Rudd é o intérprete do carismático Homem-Formiga. O ator, que protagonizou três filmes solo do herói, também já apareceu em "Guerra Civil" e "Ultimato".

Wyatt Russell

Wyatt Russell como Agente Americano em "Falcão e O Soldado Invernal" Imagem: Divulgação/Disney+

Russell é o Agente Americano no MCU. O personagem estreou em "Falcão e o Soldado Invernal" (2021), estará no filme "Thunderbolts", que estreia neste ano, e aparecerá em "Doomsday".

Tenoch Huerta

Tenoch Huerta como Namor em Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2022) Imagem: Divulgação/Marvel Studios

Huerta fez sua estreia na Marvel como Namor de "Wakanda Para Sempre". Ele retornará com o personagem em "Doomsday".

Ebon Moss-Bachrach

Ebon Moss-Bachrach estreará na Marvel Imagem: Getty Images

O ator fará sua estreia na Marvel como o Coisa no novo "Quarteto Fantástico". Ele também foi confirmado no novo "Vingadores".

Simu Liu

Simu Liu em 'Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis' Imagem: Marvel Studios/Divulgação

Liu é o protagonista de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021). A Marvel confirmou o ator e o personagem em "Doomsday".

Florence Pugh

Florence Pugh em Viúva Negra Imagem: Reprodução/YouTube

Pugh estreou na Marvel em "Viúva Negra" (2021) com a personagem Yelena Belova. Na sequência do MCU, ela assume definitivamente o manto da heroína em "Thunderbolts" e "Doomsday".

Kelsey Grammer

Kelsey Grammer Imagem: Reprodução

Grammer retorna à Marvel com seu personagem Hank McCoy, o Fera, de X-Men. O ator interpretou o mutante nos filmes "X-Men - O Confronto Final" (2006) e "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" (2014).

Lewis Pullman

Lewis Pullman Imagem: Reprodução

Pullman será Bob, conhecido nos quadrinhos como Sentinela, no vindouro "Thunderbolts". O personagem também está confirmado no novo "Vingadores".

Danny Ramirez

Danny Ramirez é Joaquin Torres Imagem: Divulgação

Ramirez estreou no MCU em "Capitão América: Admirável Mundo Novo" como Joaquin Torres, o Falcão. O personagem e o ator retornarão em "Doomsday".

Joseph Quinn

Joseph Quinn Imagem: Divulgação

Quinn é outro novato no Universo Cinematográfico Marvel. Ele será o Tocha Humana de "Quarteto Fantástico" e também em "Doomsday".

David Harbour

David Harbour em cena de 'Viúva Negra' Imagem: Reprodução/YouTube

Harbour é o Guardião Vermelho de "Viúva Negra". O personagem e o ator, que estão em "Thunderbolts", também foram confirmados na sequência dos "Vingadores".

Winston Duke

Winston Duke Imagem: Divulgação

Duke é o M'Baku de "Pantera Negra". O ator interpretou o personagem em "Guerra Civil", "Ultimato" e "Wakanda Para Sempre". Agora, retornará com M'Baku no novo "Vingadores".

Hannah John-Kamen

Hannah John-Kamen em cena de "Homem-Formiga e a Vespa" Imagem: Marvel Studios

A atriz estreou nas produções da Marvel em "Homem-Formiga" (2018). Ela interpreta Ava Starr, conhecida como Fantasma, e estará em "Thunderbolts". Na sequência, ela aparecerá em "Doomsday".

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston em cena da série "Loki", do Disney+ Imagem: Divulgação

Hiddleston interpreta um dos personagens mais emblemáticos do MCU: Loki. O anti-herói, que rivaliza com o irmão Thor, já apareceu nos filmes do deus do trovão, nos "Vingadores" e até ganhou uma série própria no Disney+ com duas temporadas já lançadas.

Patrick Stewart

Patrick Stewart Imagem: Reprodução

Stewart é o professor Xavier da franquia original dos X-Men. Ele interpretou o telepata em "X-Men: O Filme" (2000), "X-Men 2" (2003), "O Confronto Final", "X-Men Origens: Wolverine" (2009), "Wolverine Imortal" (2013), "Dias de um Futuro Esquecido" (2014), "Logan" (2017) e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022).

Ian McKellen

Magneto já foi interpretado por Ian McKellen nos filmes de X-Men Imagem: reprodução/Fox

McKellen dá vida ao anti-herói mais famoso dos quadrinhos da Marvel, o Magneto. O ator assumiu o manto do personagem em "X-Men: O Filme", "X-Men 2", "O Confronto Final" e "Dias de um Futuro Esquecido".

Alan Cumming

Alan Cumming Imagem: Reprodução/Instagram

Cumming deu vida ao Noturno, dos X-Men. O ator interpretou o mutante em "X-Men 2". Agora, retornará com o personagem em "Doomsday".

Rebecca Romijn

Rebecca Romijn Imagem: Reprodução/Instagram

Romijn foi a primeira a interpretar Mística em uma adaptação dos X-Men. Ela estreou com a personagem em "X-Men: O Filme", fez "X-Men 2", "O Confronto Final" e uma participação especial em "X-Men: Primeira Classe" (2011).

James Marsden

James Marsden Imagem: Amy Sussman/WireImage

Marsden é o primeiro intérprete do Scott Summers, o Ciclope. O ator deu vida ao herói em "X-Men: O Filme", "X-Men 2", "Confronto Final", e "Dias de um Futuro Esquecido".