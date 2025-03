Conheça a lista de convidados famosos do casamento de Jeff Bezos

Vazou a lista de personalidades famosas convidadas para o casamento de Jeff Bezos, 61, e Lauren Sánchez, 55.

O que aconteceu

Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey e Eva Longoria figuram entre os principais nomes dessa relação. As duas primeiras irão acompanhadas, respectivamente, da irmã Kris Jenner e do marido Orlando Bloom, segundo informações do portal TMZ.

Ivanka Trump, filha de Donald Trump, também aparece na lista, assim como seu esposo, Jared Kushner. Completam a relação nomes como Karlie Kloss, Joshua Kushner, Brian Glazer, Barry Diller, Diane von Furstenberg, Brooks Nader e Camila Morrone.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez estão noivos desde 2023 e devem se casar no verão do hemisfério norte. Acionista majoritário da Amazon e considerado um dos homens mais ricos do mundo, o noivo já foi casado anteriormente com Mackenzie Bezos, de quem se separou em 2019.