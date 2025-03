Claudia Ohana sobre usar vestido curto: 'Não estou velha nada, tô na pista'

Cláudia Ohana, 62, disse que gosta de usar roupas curtas porque não se sente velha e para demonstrar que está "na pista", sem se deixar intimidar pela passagem do tempo.

O que aconteceu

Ohana explicou seu manifesto contra etarismo na Avenida Paulista, em São Paulo, e disse que optou pelo vestido curtinho de forma intencional. "Não estamos velhas aos 62 anos. Estou aí para jogo. [É preciso] abraçar sua idade, o envelhecer, é importante isso", iniciou a atriz durante participação no videocast Bonita de Pele.

Eu fui na cara de pau, com vestidinho curtinho, falando: 'não estou velha nada, tô na pista'. Foi numa intenção de chamar as mulheres da minha idade, falar: 'gente, vamos nos cuidar, vamos botar a beleza pra fora, vamos nos sentir'. E eu fui na cara e na coragem. Fui curtindo desfilar na Avenida Paulista com minha plaquinha, minha pequena revoluçãozinha.

-- Cláudia Ohana

Ela reafirmou não se sentir velha aos 62 anos e disse ser necessário refletir sobre o uso desse termo. "Eu não me sinto velha. O que é ser velha? Quando as pessoas usam a palavra 'velha' no pejorativo, é usada para agredir, xingar, precisa ser repensada [o sentido da palavra]. Mas a pessoa se acha velha, assume 'eu sou velha', ok, todo mundo tem o direito, mas a palavra velha está ligada à decadência, ao final, à morte, usada de forma pejorativa".

A atriz disse achar a juventude "incrível", mas ressaltou apreciar o empoderamento adquirido com a maturidade, apesar de os críticos usarem o fator idade para atacá-la. "Os haters quando querem me agredir me chamam de velha e eu não acho que sou velha. Eu estou mais velha, sim, mas estamos todos o tempo todo mais velho, o tempo não para".

