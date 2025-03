Nº 1 no Globoplay, Can Yaman elogia novelas do Brasil: 'Cresci assistindo'

Can Yaman, 35, aproveitou viagem ao Brasil para divulgar a série "El Turco" e enaltecer as novelas produzidas por aqui. O ator turco disse que cresceu assistindo aos folhetins brasileiros.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Ele assistia às novelas brasileiras ao lado de sua avó, em especial, quando estava de férias em Bodrum, cidade portuária milenar no mar Egeu. "As novelas brasileiras sempre passaram muito na Turquia. Nasci e cresci assistindo. Nessa época, todas as mulheres eram obcecadas com as novelas brasileiras".

Quando eu era criança assistia muitas novelas brasileiras com a minha avó em Bodrum, que é um lugar de praia e maravilhoso para passar as férias. Assisti muitas novelas brasileiras na minha infância toda. Nós aprendemos a fazer novelas com os melhores.

Logo após elogiar as novelas brasileiras, ele brincou: "No entanto, os homens turcos são mais bonitos que os brasileiros... Já as mulheres, não sei dizer". Fala levou plateia de jornalistas às gargalhadas.

Uma novela que está no imaginário dele é "Avenida Brasil". Atualmente, um remake turco do folhetim criado por João Emanuel Carneiro para a Globo em 2012 é exibido por uma televisão turca com o nome "Leyla". É produzida por Ay Yapim, o mesmo de "El Turco".

Can Yaman marcou presença no lançamento de "El Turco" no Rio de Janeiro Imagem: Rômulo Guimarães

Lançamento de "El Turco"

Can participou do lançamento da série "El Turco", nesta terça-feira (25), em um cinema do Rio de Janeiro. Seis episódios da produção já estão disponíveis no Globoplay.

Produção se encontra no top 1 da plataforma de streaming, superando as retas finais do BBB 25 e de "Mania de Você". Ator disse se surpreender por ter fãs no Brasil e em outros países. "Me sinto grato".

Converso com Deus e agradeço porque acho improvável estar fazendo esse sucesso no mundo todo sendo um turco. Isso poderia acontecer com um americano, estar nesse lugar [da fama]. Não um turco? Me sinto agradecido. E não é só no Brasil. Fiz um comercial no Egito e tive muito sucesso. Depois fui para a Inglaterra e senti esse amor.

Estrelada por Can, a série El Turco fez sua estreia mundial no dia 21 de março. A trama mistura ação, aventura e romance em uma história de época envolvente, baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena.

Pela primeira vez em um projeto fora da Turquia, internacional, falado em inglês e com esse orçamento especial. Agradeço a escalação e por acreditarem que eu combino com o papel.

Ele ainda detalhou a preparação para o personagem. "Para viver como um atleta, eu tive que aprender todas as habilidades. Foram oito meses de trabalho difícil como atleta. E eu tive que ser aquele guerreiro. Eu tive que fazer muito treinamento para poder interpretar esse personagem. Então, eu tive que viver como um atleta durante todo o processo de produção".

Em "El Turco", Can Yaman é Balaban, um soldado do Império Otomano; série está disponível no Globoplay Imagem: Divulgação

Quem é Can Yaman?

Can Yaman nasceu em Istambul, na Turquia, mas sua família é da Albânia. Como cursou o ensino médio em um colégio italiano, fala o idioma fluentemente. Seu aniversário oficial é no dia 8 de novembro, mas ele nasceu às 23h55 do dia 7 de novembro.

Em 2013, Can Yaman foi convidado para o casamento de um amigo em Moscou e acabou no set da série russa Yasmin (2013), onde seu colega trabalhava, e foi contratado para fazer um pequeno papel. Foi a primeira vez que ele participou de uma produção de TV.

É formado em Direito pela Universidade de Yeditepe. Chegou a atuar como advogado até conseguir seu primeiro papel na televisão, na série Assuntos do Coração (2014).

O sucesso internacional começou com A Sonhadora (2018). O ator desenhou tatuagens no corpo para a gravação das produções em que participou, mas ele não tem nenhuma tatuagem de verdade.

Can Yaman é fluente em turco, inglês e italiano. Ele também fala um pouco de alemão e espanhol e tem se arriscado no português em sua visita ao Brasil.

Veja o trailer