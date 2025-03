Campeã de reprises: quantas vezes 'A Viagem' foi exibida na Globo?

"A Viagem" (Globo) será reprisada pela sexta vez a partir de maio, substituindo "Tieta" no Vale a Pena Ver de Novo.

As várias reprises de 'A Viagem'

A novela exibida em 1994 é a campeã de reprises entre as tramas da Globo, somando exibições na TV aberta e fechada. Com a reapresentação que estreia em maio, será a sexta vez que "A Viagem" será reprisada.

Essa será a terceira vez da trama no Vale a Pena Ver de Novo. Anteriormente, "A Viagem" foi reapresentada na TV aberta em 1997 e 2006. Sendo assim, faz 19 anos que a história não é exibida na TV aberta.

As outras três reprises da novela escrita por Ivani Ribeiro aconteceram na TV fechada. Em 2015, 2021 e 2024 ela passou na programação do Viva, canal por assinatura do Grupo Globo.

Com isso, "A Viagem" não se torna a única campeã de reprises na TV aberta. "O Rei do Gado", "O Cravo e a Rosa" e "Chocolate com Pimenta" também já foram reapresentadas três vezes na Globo.

Para Solange Castro Neves, colaboradora de Ivani Ribeiro, o motivo de tantas reprises de "A Viagem" é "por tocar o coração das pessoas". [A novela] se tornou um marco da teledramaturgia. Só tenho que agradecer por ter feito parte deste projeto".

Qual é a história de 'A Viagem'?

A novela de 1994 é um remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos anos 1970, também de autoria de Ivani Ribeiro. A história gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático que, após a morte, ainda trilha uma longa jornada.

Sua alma se dedica a tentar prejudicar a vida do irmão, Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do advogado criminalista Otávio (Antonio Fagundes). Ele acredita que os três são os responsáveis por seus infortúnios.

Sua revolta aumenta quando vê que Diná (Christiane Torloni), sua irmã mais velha e maior defensora, está apaixonada pelo advogado. Diná, que inicialmente culpa Otávio pela morte do irmão, descobre nele um amor de muitas vidas e a possibilidade de uma relação tranquila, diferente de seu conturbado casamento com Téo.