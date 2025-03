Após saída de Aline, clima pesa no 'BBB 25' e brothers enchem Queridômetro de 'alvo'

A eliminação de Aline com 51,73% dos votos no décimo Paredão do BBB 25 repercutiu imediatamente entre os confinados. A saída da baiana, anunciada na noite de terça-feira, 25, provocou desabafo entre aliados e movimentou o Queridômetro desta quarta-feira, 26.

No Quarto Nordeste, o grupo adversário iniciou articulações para os próximos paredões.

Enquanto os aliados de Aline lamentavam a eliminação no Quarto Anos 50, o Quarto Nordeste focou nas estratégias para a próxima votação.

Renata, João Pedro e Eva analisaram o cenário após a saída da baiana e discutiram os próximos passos do grupo.

Ao perceber que o número de participantes estava igual entre os dois quartos, Renata afirmou: "Empatou. Agora, quem ganhar o Líder... o grupo vai definir o da casa."

João sugeriu uma estratégia de divisão de votos entre os adversários: "Dá pra ir 2-2-2 e desempatar os 2-2-2 deles."

A proposta era clara: concentrar dois votos do grupo em cada um de três alvos do Quarto Anos 50, com o objetivo de provocar empates e forçar o desempate em bloco.

Eva respondeu: "Desempata três aí agora. Do teu grupo." Renata seguiu: "Aí bota logo o pódio. Bota logo o pódio da pessoa. É o pódio. Ave Maria. Pode ser que seja isso, cara. Não quero fazer não. Bota o pódio."

Queridômetro

A tensão entre os grupos também se refletiu no Queridômetro. O emoji de "alvo" foi o mais utilizado entre os participantes. Eva marcou Daniele Hypolito, Joselma, Vitória Strada e Diego Hypolito.

Joselma escolheu Eva, Renata e Vilma. Maike apontou para Daniele Hypolito, Joselma, Vinícius e Diego Hypolito. Renata indicou Joselma e Vinícius. Eva também usou o emoji de "mala" para Vinícius.

O luto dos aliados

No outro lado da casa, o impacto da saída de Aline foi sentido com mais intensidade. Vinícius, aliado da baiana, conversou com Delma e revelou estar abalado desde o anúncio do resultado. "Chumbo grosso. Nada diferente do que eu estou tomando desde o começo. Só aceitar agora e seguir a caminhada", disse. Logo depois, completou: "Minha cabeça não para desde ontem. Meus pensamentos estão me sufocando."

A ausência de Aline também foi sentida por Delma, que dividia o Quarto Anos 50 com a ex-participante. Em um momento de conversa com as colegas, a sister lamentou:

"A casa não é a mesma coisa sem o fogo de Aline."

Daniele Hypolito concordou com a amiga e chegou a imitar o "bom dia" animado que Aline costumava dar diariamente.

Como foi formado o Paredão que eliminou Aline?

No domingo, 23, Joselma venceu o leilão do Poder Curinga e recebeu o Poder Marreta. Com isso, precisou cancelar uma das indicações feitas por Vinícius por meio do Big Fone.

Ela escolheu livrar Eva da berlinda, o que garantiu imunidade à Sister.

A líder da semana, Renata, colocou seis nomes Na Mira do Líder e acabou indicando Aline diretamente ao Paredão.

Na votação da casa, Vilma foi a mais votada, com sete votos, e Diego Hypolito ficou em segundo, com cinco.

Na prova Bate-Volta, disputada por Vilma, Diego e Maike, Vilma levou a melhor e escapou da disputa. Aline, Diego e Maike formaram o décimo Paredão da temporada.