Anitta reage a suposição de Ensaios 2026 com mantras: 'Acham que sou doida'

Anitta reagiu a um vídeo que supõe como seriam os Ensaios de Anitta no ano que vem.

O que aconteceu

A cantora deu risada ao compartilhar um vídeo que simularia como seria show nas datas próximas ao Carnaval 2026: "Gente eu tô achando muito engraçado esses memes de vocês. Já pensou vocês chegam no Ensaio achando que é um Ensaio e eu colocar mantra? Que surto gente! Vocês acham que eu sou muito doida, né?! Eu sou mesmo na verdade", falou Anitta rindo nos Stories do Instagram.

ANITTA RINDO DOS MEMES QUE TÃO FAZENDO KKKKKKKKKK 🤣 pic.twitter.com/W2QTmzEfBD -- Anitta Press (@AnittaPress) March 26, 2025

Anitta também reagiu ao mantra utilizado no vídeo do TikTok: "E o mantra que botaram muito bom 'xerec* no chão'. Gente, relaxem, fãs e todos. Tá tudo bem! Ano que vem os Ensaios vão ser iguaizinhos e melhor. Vai ter muita ralação".

A cantora aproveitou para falar de seu documentário na Netflix: "Quem assistiu meu documentário [sabe] que é sobre isso, sobre abraçar todos os lados de você mesmo. (...) Hoje me sinto muito livre para ter todos os meus lados, sobre isso que é o meu filme. Começa falando sobre essa briga se eu sou uma outra, essa dualidade quase que uma separação e no final a gente traz a união dessas duas coisas".

Anitta disse que não escolheu um lado ou religião: "Escolhi todas as sabedorias. Meu orixá fala disso também, dessa união de dois mundos completamente diferentes na mesma pessoa, Logun Edé é isso. No candomblé não tem essas restrições. (...) Batizei meu sobrinho na igreja Católica, porque essa é a tradição da minha família, da minha vó que era super católica, fui coroinha da igreja, fiz crisma, comunhão, tudo".

Ela tranquilizou novamente os fãs para os shows do ano que vem nos Ensaios: "Se um dia eu fizer um evento zen será só para quem estiver preparado para esse rolê. Eu aviso antes, igual eu fiz nesse meu aniversário de ontem".