Alinhado aos festivais no exterior, Lollapalooza Brasil começa nesta sexta

O tão criticado e ao mesmo tempo tão esperado Lollapalooza Brasil começa sua edição de 2025 nesta sexta. Ao longo dos três dias de shows, sobem aos palcos do festival artistas como Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Justin Timberlake e Shawn Mendes.

O que vai rolar

O Lolla, como é carinhosamente conhecido, já passou a ser o festival que mais gera altas expectativas em relação ao lineup, já que o poderoso Rock in Rio tem se mostrado preguiçoso na escalação de artistas. Por conta de uma até exagerada expectativa, o evento recebe muitas críticas quando solta o lineup.

A falta de "artistas de estádios" costuma ser uma das principais reclamações nas redes sociais. A verdade é que o Lolla brasileiro de 2025 está alinhado com os festivais do exterior. Os tão pedidos "artistas de estádio" continuam sendo artistas de estádio... para shows sozinhos, cada um com sua própria produção e shows longos. E isso no mundo todo.

No fundo, não fazem falta. O Lolla traz Olivia Rodrigo, possivelmente a maior cantora pop de 2024. O Lolla tem Tool, banda cultuada de rock que nunca havia vindo ao Brasil.

O Lolla ainda agrada os fãs que esperavam um novo show de Shawn Mendes no Brasil, depois que o cantor teve que cancelar uma apresentação em São Paulo em cima da hora, em 2019, por ter ficado doente. Mais que isso, ainda contenta o público mais velho com a contratação de Alanis Morissette, Justin Timberlake e Bush.

O sempre interessante 'miolo' do Lolla está caprichado também em 2025. Tem Rüfüs du Sol, Empire of the Sun, Jão, Inhaler. Nomes que estão em alta nos EUA, como Benson Boone, se apresentam no festival, e outros que este que vos escreve indica, como Artemas, estão no lineup.

Se há uma única reclamação a fazer é que o Lolla continua em Interlagos, o único que comporta público tão grande (cerca de 100 mil pessoas por dia). Então, não há o que fazer. É passar protetor solar, não esquecer a água e a capa de chuva, e bora ver show!

Lollapalooza Brasil 2025

Sexta, sábado e domingo, a partir do meio-dia

Venda: Ticketmaster

Festival tem side shows em três cidades

Como é habitual, o Lollapalooza Brasil distribui alguns artistas por palcos de São Paulo e outras cidades, os chamados side shows. Na quinta, um dia antes do início do festival, Girl in Red e Inhaler tocam na Audio e JPGMafia faz show no Cine Joia, em São Paulo. Na segunda, um dia depois do fim do Lolla, o Parcels se apresenta na Audio, e Michael Kiwanuka sobe ao palco do Blue Note do Rio de Janeiro.

O Bush (foto) conclui a série de side shows com performances terça (2), em Curitiba (Ópera de Arame), e quarta (3), no Rio (Vivo Rio).

Alanis Morissette canta também em Curitiba

Uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil de 2025, Alanis Morissette marcou um show só para ela em Curitiba, no domingo. Pouco mais de um ano após cantar no Allianz Parque, em São Paulo, a canadense, conhecida por hits como 'Ironic' e 'You Oughta Know', volta ao país com data que integra sua Triple Moon Tour.

A apresentação na capital paranaense acontece na Pedreira Paulo Leminski. A brasileira Ana Cañas abre o show e anunciou sua participação em vídeo que viralizou nas redes.

FIQUE ATENTO!

Stray Kids abre turnê brasileira com show no Rio

Um dos maiores grupos de k-pop da atualidade abre sua primeira turnê brasileira na terça, no Rio de Janeiro. O Stray Kids se apresenta no estádio Nilton Santos (Engenhão). O octeto masculino --Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N-- mostra canções de 'ATE', seu novo álbum, lançado em julho passado. O repertório inclui também músicas conhecidas do grupo, como 'God's Menu' e 'Maniac'.

Jon Spencer faz dois shows somente em São Paulo

Jon Spencer, conhecido nos anos 1990 pelo trabalho com sua banda Jon Spencer Blues Explosion, se apresenta em São Paulo na quarta (2) e na quinta (3), no Sesc Avenida Paulista. Com sua mistura de blues e rock de garagem, o músico se tornou cultuado no underground. Como o lugar é pequeno e os ingressos estão bem mais baratos que o habitual para shows gringos, deve lotar as duas noites. Ou seja, quer ver, corre.

Linkin Park promete detalhes sobre nova turnê no Brasil

Agora com a vocalista Emily Armstrong na formação, o Linkin Park promete soltar nesta quinta mais informações sobre sua volta ao Brasil. A banda norte-americana veio em novembro de 2024 e lotou o Allianz Parque, em São Paulo. Depois anunciou datas de uma nova turnê no país em novembro de 2025, agora em quatro cidades, mas sem dar detalhes. O LP, como também é chamado pelos fãs, completa 30 anos em 2026.

