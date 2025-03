Aline expõe decepção com Anos 50: 'Só salvo o Vinícius e a Vitória'

12ª eliminada do BBB 25 (Globo), Aline participou do Mesacast (Globoplay) de hoje e falou sobre seu antigo grupo, o Anos 50.

O que aconteceu

A policial disse estar decepcionada com o que viu. "Eu tô decepcionadíssima com os Anos 50 e não vou mentir pra vocês. Por que eu acabei descobrindo que os próprios aliados que eu tinha dentro da casa falavam de mim pelas costas também. E era algo que eu não fazia. Tenho certeza que isso só fortalece as meninas (Eva e Renata), porque elas estão jogando muito."

Dali [Anos 50], eu só salvo o Vini e a Vitória mesmo. O Diego eu já vi algumas cenas... A Dani é uma pessoa que gosto muito, mas ela é muito pelo Diego e não tem como ser diferente e eu já percebi que ela concorda com algumas falas dele sobre posturas minhas.

Aline também criticou Guilherme. "O Gui, querendo ou não, está começando a sabonetar pro lado da Renata, não sei o que está acontecendo. Estão tão desestruturados com a minha saída que elas vão se aproveitar cada vez mais disso."

A policial foi eliminada ontem, no 10º Paredão do programa. Ela disputou a berlinda contra Maike e Diego Hypolito e recebeu 51,73% dos votos.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas