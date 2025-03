Aline é a décima eliminada do 'BBB 25'

Aline foi a décima eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 25, com 51,73% dos votos. A sister disputou o Paredão com Maike e Diego Hypolito, que receberam 47,34% e 0,93%, respectivamente. O Paredão ultrapassou 200 milhões de votos e foi o recorde do programa.

Na semana passada, Gracyanne Barbosa foi a nona eliminada, com 51,38% dos votos. A berlinda disputada pela influenciadora com Eva e Daniele Hypolito teve o recorde de votação da temporada. Veja, abaixo, a lista de quem já saiu do BBB 25.

Pouco antes da eliminação, Maike disse estar "com o coração apertado". Já Aline afirmou estar "feliz com a história que escreveu no BBB". Diego comentou que se sente mais "tranquilo" do que os outros paredões que já disputou.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt refletiu sobre a divisão entre dois grupos no BBB 25 e sobre a necessidade de os jogadores assumirem uma postura "combativa", apesar de a atitude não ser garantia de permanência no jogo. Ele também mostrou os objetos enviados por familiares aos emparedados no último Sincerão.

Ao sair da casa, Aline falou que "viveu intensamente" no reality. "Eu não tenho do que me desculpar, porque essa sou eu e eu quero que vocês não tenham medo de ser quem vocês são. Vocês não precisam se justificar o tempo todo. Quem tiver que entender vai entender", disse ela aos demais brothers.

Relembre como foi a formação do Paredão

Eva e Maike foram indicados ao Paredão por Vinícius, que atendeu o Big Fone no sábado, 22. No domingo, 23, Delma usou o Poder Marreta (Curinga) para salvar um dos participantes indicados pelo Big Fone e escolheu Eva.

A líder da semana, Renata, indicou Aline à berlinda. Os dois mais votados pela casa (Vilma e Diego Hypolito) se juntaram ao indicado pelo Big Fone (Maike) e disputaram a Prova Bate-Volta. Vilma levou a melhor e se livrou do paredão.

Quem já saiu do BBB 25?

- Arleane e Marcelo

- Edilberto e Raissa

- Giovanna

- Gabriel

- Mateus

- Diogo Almeida

- Camilla

- Thamiris

- Gracyanne Barbosa