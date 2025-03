Aline diz estar decepcionada com falas de Vilma e João Gabriel: 'Assustada'

Eliminada ontem do BBB 25 (Globo), Aline Patriarca conversou com Ana Maria Braga no Mais Você da manhã de hoje.

O que aconteceu

Aline afirmou que "sentia" que seria eliminada do BBB por sua "intensidade", mas fora da casa, percebeu que seu relacionamento com Diogo Almeida pode ter contribuído para sua saída. "Muitas pessoas ficaram decepcionadas que eu vivi um relacionamento la dentro", afirmou. "Disseram que por vezes eu dei uma apagada. Mas eu vivi intensamente, segui meu coração e não teria sido diferente (...) A gente não pode ter vergonha de quem a gente é (...) É difícil separar. Estava sendo leal ao que estava sentindo".

Não me arrependo de nada, tudo o que fiz foi com entrega (...) Minha trajetória lá dentro corresponde ao que sou Aline Patriarca

Ela disse que, fora da casa, se sentiu triste ao ver comentários de brothers que a "invalidavam como mulher" —mas, ainda assim, não se arrepende de como os tratou. "Principalmente de quem me atacou", pontuou. "Meu carinho era genuíno".

Ela disse ter ficado decepcionada, em especial, com Vilma, a mãe de Diogo. "Não fazia ideia, principalmente que ela seria capaz de fazer comentários tão pesados. Vi comentários dela me invalidando como mulher", disse. "Foi decepcionante".

Nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário (...) O respeito é fundamental e em momento nenhum faltei com respeito com ela Aline Patriarca

Já sobre Diogo, ela diz acreditar que foi uma relação genuína. "Estávamos em grupos opostos. Naturalmente ele tinha vínculo com pessoas que teciam comentários negativos sobre mim", disse. "Por vezes, achei que virei alvo dessas pessoas (?) Preferia acreditar que era genuíno o que estava acontecendo ali".

Ela também citou algumas falas de João Gabriel. "Muito assustada com o teor", disse. "Ainda estou assimilando".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas