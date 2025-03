Aline cita Renata e critica 'rivalidade feminina inventada': 'Coisa feia'

Eliminada ontem do BBB 25 (Globo), Aline conversou com Ana Maria Braga sobre Renata no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Durante o programa, Ana Maria mostrou para Aline trechos do momento em que Renata ouviu o público em um shopping do Rio de Janeiro.

Em um dos trechos, uma fã dizia que Aline "colocou na cabeça" que Renata estava dando em cima do Diogo. "Que coisa feia", disse Aline. "Querendo colocar uma contra a outra".

Gracyanne, que também estava no programa, disse que "não enxergava" esse confronto dentro da casa. "Essa rivalidade feminina lá dentro nunca existiu", pontuou.

A influenciadora também não poupou elogios à Aline e disse que ela era "uma inspiração".

