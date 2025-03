Aline e Anamara: Duas baianas com uma trajetória semelhante no BBB

Aline Patriarca, participante do BBB 25, e Anamara, do BBB 10, possuem trajetórias marcadas por diversas semelhanças no reality show da TV Globo. Além de ambas serem baianas, suas histórias dentro e fora do programa impressionam pelas coincidências.

O que houve

Tanto Aline quanto Anamara eram policiais militares quando ingressaram no Big Brother Brasil. As duas realizavam estágio probatório na Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) e acabaram sendo exoneradas para viver a experiência no reality show. A decisão de ambas de trocarem a segurança da carreira militar pela visibilidade da televisão reforça o paralelo entre suas histórias.

Outro ponto curioso é que as duas ex-participantes deixaram a casa na mesma fase do jogo. Aline Patriarca e Anamara foram eliminadas na 10ª semana de suas respectivas edições, após indicações diretas dos líderes da semana. No BBB 25, Aline foi indicada por Renata, enquanto no BBB 10, Anamara foi para o paredão por decisão de Cadu.

Se as semelhanças já eram notáveis, um último detalhe reforça ainda mais o padrão: ambas foram a 12ª eliminada do programa. Essa coincidência numérica entre as edições mostra como os percursos de Aline e Anamara no reality se assemelham.

Ambas receberam pouco mais de 50% dos votos. Aline foi eliminada com 51,73%, enquanto Anamara com 57%.