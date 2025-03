Vittoria Ceretti desabafa sobre ser conhecida por 'namorada Leonardo DiCaprio': 'Irritante'

Vittoria Ceretti, a modelo de 26 anos que namora Leonardo DiCaprio, de 50, falou pela primeira vez sobre o relacionamento do casal, destacando a pressão de se tornar uma celebridade apenas pelo fato de namorar com o vencedor do Oscar.

"Assim que você está em um relacionamento com alguém que tem mais seguidores do que você, você se torna ‘namorada de’ - ou ‘namorado de’, para esse assunto. E isso pode ser extremamente irritante", desabafou em entrevista à Vogue francesa.

Apesar disso, ela não citou o nome do ator, que foi chamado de "um ator muito, muito famoso" pela revista. A italiana ainda disse que aprendeu a lidar com a situação, mas que ela não deixa de ser frustrante.

"De repente, as pessoas estão falando sobre você como a namorada de fulano, que foi ex de fulano. Então, não é legal pensar que você não pode amar quem quiser, por causa dos rótulos que as pessoas precisam colocar em você. É algo que você aprende [a lidar]. Se o que você está vivenciando é real, se vocês sabem que se amam, então não há razão para se alarmar. Porque o amor protege e dá confiança."

Vittoria e DiCaprio estão juntos desde agosto de 2023 e mantêm um relacionamento discreto.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais