Virginia Fonseca compra novo jatinho luxuoso para a família

Virgínia Fonseca, 25, comprou seu segundo jatinho particular para viagens em família.

O que aconteceu

A influenciadora ampliou sua frota de jatinho particular com um modelo luxuoso, que pode custar de R$ 22 milhões a R$ 28 milhões. Em 2023, a artista havia presenteado o marido, Zé Felipe, com outra aeronave avaliada em R$ 17 milhões.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião foi adquirido no último dia 22 de março. O modelo foi fabricado em 2005 e conta com 13 assentos, podendo levar 11 passageiros, já que a tripulação mínima deve ser de 2 pessoas.

A aeronave ainda conta com um prefixo personalizado, com a sigla PS-MZV. Segundo Virginia, o significado é "Marias, Zé's (Felipe e Leonardo) e Virginia".