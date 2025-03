Vilma chora na manhã após Sincerão do BBB: 'Não consegui dormir'

Vilma se mostrou abalada após o Sincerão de ontem no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A estudante de Nutrição deixou o confessionário emocionada após realizar o Raio-X. Ela acabou cedendo às lágrimas, e foi consolada por Daniele Hypolito.

Vilma: "Eu pensei que estivesse boa, já. Não consegui nem dormir, cara. Obrigada, Dany".

Ontem, Vilma teve seus objetos afetivos retirados por Delma. A pernambucana escolheu a mãe de Diogo Almeida como alvo na dinâmica.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas