Veja foto de Jude Law caracterizado como Vladimir Putin para novo filme

Jude Law, 52, já está envolvido nas filmagens de "The Wizard of Kremlin" ("O Feiticeiro de Kremlin", em tradução livre), filme em que dará vida a Vladimir Putin, 72.

O que aconteceu

Uma imagem vazada dos bastidores mostra o ator caracterizado como o presidente russo. A foto foi divulgada originalmente pelo portal World of Reel.

"The Wizard of Kremlin" se passa em 1990 e mostrará a chegada de Putin ao poder pelos olhos de Vadim Baranov (Paul Dano), seu assessor de imprensa da época. O longa é baseado no livro homônimo de Giuliano da Empoli, 51, e terá direção de Olivier Assayas, 70, que também assina o roteiro em parceira com Emmanuel Carrère, 67.

O longa ainda não tem data de lançamento definida. Além de Law e Dano, nomes como Zach Galifianakis ("Se Beber, Não Case"), Alicia Vidanker, Jeffrey Wright e Tom Sturridge completam o elenco.