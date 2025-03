Vai ter virada? Enquete UOL mostra paredão imprevisível no BBB e web reage

O décimo paredão do Big Brother Brasil será decidido por uma diferença mínima, de acordo com a enquete UOL hoje. Aline e Maike disputam voto a voto a permanência no reality show da Globo, em um embate acirrado que promete fortes emoções.

O que diz a enquete UOL

A parcial das 19h aponta Maike como o favorito para sair, com 51,21% dos votos. O vendedor viu sua rejeição crescer ao longo do dia e ultrapassou Aline, que liderava as parciais anteriores.

A ex-policial mostrou uma recuperação importante. Ontem, era a mais votada para sair. Hoje, conseguiu inverter o cenário e deixar Maike na frente. No último levantamento, Aline somou 47,52% dos votos.

Diego Hypolito segue tranquilo no paredão. Segundo a enquete, o ex-ginasta tem apenas 1,27% dos votos e não corre risco de eliminação.

O resultado oficial será divulgado hoje à noite. A edição do reality será exibida após o jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que alterou a programação da Globo.

A proximidade na porcentagem da votação abalou as torcidas. Veja algumas reações:

#FicaMaike...VOTAR...VOTAR...VOTAR.

Acabei de ver a enquete do UOL com quase 2milhoes de votos e MAIKE TA SAINDO. Sei q enquetes n são dados Oficiais, mas n custa VOTAR mais. A diferença nessa enquete, entre ela e ele, é a maior desde domingo. -- Maria Rocha (@MariaRocha12S) March 25, 2025

Espero que o resultado hoje seja igual o da enquete UOL NESSE MOMENTO. 🤭 #BBB25 -- Léo (@LeaoLiima) March 25, 2025

Galera temos que votar mais, pq na UOL a enquete mudou e agora tá o maike pra sair, então vamos que ainda da pra mudar, tô desde domingo votando, não aguento mais essa hipócrita da Aline -- WANIA VANDREA DE CAMPOS (@VandreaWania) March 25, 2025

Parciais da enquete UOL hoje:

7h20 - Aline: 51,9% / Maike: 46,67%

10h33 - Aline: 50,62% / Maike: 47,96%

12h36 - Maike: 50,01% / Aline: 48,53%

14h30 - Maike: 50,4% / Aline: 48,27%

16h02 - Maike: 50,54% / Aline: 48,14%

17h40 - Maike: 50,98% / Aline: 47,72%

19h - Maike: 51,21% / Aline: 47,52%

