Theo Becker rebate sobre ser 'ator fracassado': 'Patrimônio com 4 novelas'

Theo Becker, 48, rebateu a crítica de um internauta que o questionou sobre estar longe das novelas desde 2008.

O que aconteceu

O ator abriu a caixinha de perguntas do Instagram e foi questionado sobre ser "um ator fracassado". Theo Becker logo rebateu o internauta.

Assim... um ator que fez um patrimônio com quatro novelas e ficou livre. E uma dessas novelas reprisou 17 vezes. Theo Becker

O artista ainda falou que com o dinheiro das novelas compro o seu apartamento. "Acho que é uma boa despedida, porque eu não gosto de história triste. Eu gosto de história feliz. Então, eu amo ser esse ator, assim, no seu ponto de vista. No meu, eu, com quatro novelas, comprei meu apê de frente para o mar."

Theo Becker disse ainda que o apartamento está "bombando" em um aplicativo de aluguel de imóveis por temporada. "Mas eu não vou deixar o link para você. Você não é bem-vindo."

Theo Becker estreou na TV como um dos Papaquitos do "Planeta Xuxa" (2001), atuou nas novelas "Celebridade", "Prova de Amor" e "Os Mutantes", além de protagonizar o remake de "Escrava Isaura".