Tadeu dá bronca em Diego Hypolito no Sincerão: 'Dinâmica não é pra isso'

Tadeu Schmidt repreendeu uma atitude de Diego Hypolito durante o Sincerão de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante o Sincerão, os protagonistas da semana precisaram jogar um Resta Um onde escolheriam tirar um objeto pessoal, um áudio da família ou uma foto da família de outro participante. O item que restasse seria entregue ao seu dono.

Em certo ponto, Diego escolheu triturar a foto de Maike. "Maike, acho que foi tudo dito aqui, acho que essa dinâmica foi a mais difícil. Eu jamais faria isso, mas é o jogo. Espero que de ver um pouco, você conforte seu coração".

O apresentador repreendeu o ginasta. "Não, Diego, não é para isso a dinâmica, não! Não é para você ficar mostrando para o Maike e fazer uma coisa bonita agora. Esse é momento do confronto e por favor triture a foto da família".

Nós estamos no Sincerão, que é o momento de confronto, não de outra coisa. Tadeu Schmidt

