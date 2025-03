Tadeu solta spoiler da votação pro Paredão: 'Extraordinariamente animada'

Tadeu Schmidt contou que a votação que vai eliminar Aline, Diego Hypolito ou Maike do BBB 25 (Globo) está agitada.

O que aconteceu

O apresentador do reality global contou que este é o maior Paredão da edição. Tadeu falou que a votação está animada desde ontem, mas que hoje ela está "extraordinariamente animada".

Melhor votação da edição. Tadeu ainda contou ter recebido informações que o 10º Paredão tem a melhor votação da temporada.

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no décimo Paredão? Resultado parcial Total de 2285968 votos 51,09% Aline 1,14% Diego Hypolito 47,77% Maike A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

