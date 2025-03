Sisters dizem que não criaram embate com Aline e Vini: 'Eles que começaram'

Logo após acordar, Eva, 31, e Renata, 33, avaliaram o início do desentendimento com Aline, 32, e Vinícius, 28, no BBB 25.

O que aconteceu

Depois que fizeram o Raio-X, as sisters conversaram sobre suas rivalidades com a dupla de baianos. Nas últimas semanas, o confronto principal do programa gira em torno de Eva, Renata, Aline e Vinícius.

Relembrando que o promotor de eventos foi o responsável por retirar alguns de seus objetos familiares no Sincerão, Eva afirmou que foi o participante que se voltou contra ela. "Antes de dormir eu tava passando várias coisas na minha cabeça... E uma das coisas eu tava lembrando. Foi ele que começou a me botar no lado oposto do jogo. Acho que por eu ter me desentendido com Aline, beleza, mas foi ele que começou".

A sister listou as decisões de Vinícius: "Me vetou da prova do anjo, no dia que eu falei que se ganhasse ia levar ele... Depois me vetou da prova do líder, depois votou em mim, me levou pro Sincerão, depois me xingou. Quando eu fui perguntar sobre o xingamento, ele foi grosso e ríspido na resposta. Depois foi lá e tirou as coisas da minha família. O que foi que fiz pra ele? Nunca nem votei nele. Ele que resolveu ir pro lado oposto".

Eva garantiu que, apesar de se desentender com Aline, o brother se tornou seu conflito principal. "Hoje é muito mais ele. Olha o tanto de coisa que ele já fez sem eu nunca nem ter votado nele. E no começo do jogo eu botei ele pra trocar de dupla comigo, pra tu ver como as coisas aqui dentro mudam. Eu fiquei, caramba, muito doido", refletiu.

Renata também colocou seu jogo na balança e apontou que Aline foi a responsável por colocá-la como rival. "Mesma coisa da Aline, se for parar pra pensar. Foi ela que começou tudo comigo".

A sister também listou seus desentendimentos com a ex-policial militar: "Foi ela que começou essa confusão todinha, depois ela me levou no Sincerão, ela começou a me xingar, me chamar de cobra, começou a me dar cobra, ela me chamou de surucucu e ordinária sem eu ter feito nada, sem eu ter falado nada. Ela que ficou falando mal de mim na piscina, que o Fifi mostrou. Tipo assim, ela que começou tudo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas