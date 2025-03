Olivia Rodrigo, Alanis, Rüfüs du Sol: quem faz show fora do Lolla? Descubra

Quem não conseguiu comprar ingresso do Lollapalooza Brasil 2025 em São Paulo ou prefere curtir seu artista favorito sem toda dinâmica de um festival, pode assistir os shows que ocorrem fora da programação no Autódromo de Interlagos. Toca separou 9 artistas que farão apresentações do tipo em São Paulo, Valinhos-SP, Curitiba ou Rio.

Shows pré-Lolla

Antes do festival, Olivia Rodrigo abre a agenda das apresentações fora de São Paulo com a Turnê Mundial GUTS Spilled de 2025 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta quarta-feira (26). O show da americana em turnê costuma ser mais longo do que os de festivais e vai contar com St. Vincent como ato de abertura. Ingressos são vendidos a partir de R$ 252 na arquibancada e R$ 354 na pista.

Olivia Rodrigo durante show no Lollapalooza Argentina, no domingo (23), em Buenos Aires Imagem: Divulgação

No dia seguinte, é a vez do trio australiano Rüfüs du Sol levar turnê Inhale / Exhale World Tour 2025 para o Rio de Janeiro com a DJ peruana Sophia Kourtesis como convidada. Ambos farão apresentação no Qualistage, no Rio, na quarta (26). Ingressos variam de R$ 264 nas poltronas e R$ 291,50 na pista.

Rüfüs du Sol no Lollapalooza Argentina 2025 Imagem: Divulgação

Ainda na quinta-feira, o Lollapalooza separou duas atrações do Side Lolla, shows com artistas do festival que também se apresentam em uma casa de show da cidade. JPEGMafia estará no Cine Joia por bilhetes a partir de R$ 225 a meia-entrada, enquanto a norueguesa Girl in Red se junta à banda de rock irlandesa Inhaler, do filho do Bono, do U2, na Audio, com ingressos a partir de R$ 250 a meia.

A norueguesa Girl in Red canta no Side Lolla na Audio Imagem: Reprodução/Instagram @girlinred

Banda irlandesa Inhaler no Lollapalooza Chile 2025 Imagem: Francisco Medina/Juan C. Maturana | Reprodução/Instagram @lollapaloozacl @fmedinaeffio @j_cmaturana

Durante o Lolla

O duo de DJs Kasablanca encarou a missão de se apresentar no Lollapalooza em Interlagos no sábado (29) das 19h15 às 20h15 e no mesmo dia estarão no Ame Club em Valinhos (SP). Completam o line-up Matt Fax, Avira e os brasileiros Dre Guazzelli, JP Castro, Riko & Gugga e Rob TS, que se apresentam a partir das 19 horas. Os ingressos são os mais acessíveis até agora, custando a partir de R$ 90 a pista no valor de meia.

Duo de DJs Kasablanca em apresentação no Lollapalooza Chile 2025 Imagem: Reprodução/Instagram @lollapaloozacl

Alanis Morissette leva sua turnê mundial para Curitiba no domingo (30). Show será na Pedreira Paulo Leminski com ingressos custando entre R$ 354 na pista e R$ 552 camarote. Taxas já estão incluídas.

Alanis Morissette no Lollapalooza Argentina 2025 Imagem: Divulgação

Pós-Lolla

Depois dos shows do festival ainda vão ter artistas que permanecem no Brasil para apresentações solo. Parcels marca presença na Audio pela programação do Side Lolla na segunda-feira (31), em sua primeira passagem pelo Brasil.

Infelizmente, os ingressos da banda já se esgotaram. Se houver desistentes, é possível que mais ingressos fiquem disponíveis até a apresentação.

A banda Parcels faz show programado do Side Lolla, na Audio Imagem: Reprodução/Instagram @parcelsmusic

Quem também estende a presença no Brasil é a banda Bush que traz a turnê mundial para outras duas cidades: dia 1º de abril, na Ópera de Arame, em Curitiba; e no dia 2 de abril, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

Performance da banda Bush no MTV EMAs 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for Paramount

Os ingressos são vendidos a partir de R$ 295,00 em Curitiba. Já no Rio, eles podem ser encontrados por R$ 175 no balcão. Ambos valores são referentes a meia-entrada.

Lolla fora do Lolla

Olivia Rodrigo

Data: 26 de março (quarta-feira)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Classificação etária: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/olivia-rodrigo

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Estádio Major Antônio Couto Pereira. Rua Amâncio Moro S/N - Alto da Glória - Curitiba

Referência: bilheteria ao lado da entrada da administração | Próximo da churrascaria. Terça a Sábado, das 10h às 17h - não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou outros eventos. Haverá venda no dia em um container na esquina das ruas Mauá e Amâncio Moro, bem em frente ao estádio.

Rüfüs du Sol + Sophia Kourtesis

Data: 26 de março (quarta-feira)

Local: Qualistage, no Rio de Janeiro

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/venda-geral-rufus-du-sol

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Shopping Via Parque, Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-003. Segunda a Sábado das 11:00 às 20:00 | Domingo e Feriados das 13:00 às 20:00. Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

JPEGMafia

Data: 27 de março (quinta-feira)

Local: Cine Joia, em São Paulo

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/jpegmafia

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Shopping Ibirapuera, Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, São Paulo/SP - 04029-902. Bilheteria Ticketmaster - Piso: Jurupis (subsolo) - Entrada pela lateral do shopping, Av. Moaci. Funcionamento: Terça a sábado: 10h às 22h | Domingos e feriados: 14h às 20h.

Girl in Red + Inhaler

Data: 27 de março (quinta-feira)

Local: Audio, em São Paulo

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/girl-in-red-e-inhaler

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Shopping Ibirapuera, Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, São Paulo/SP - 04029-902. Bilheteria Ticketmaster - Piso: Jurupis (subsolo) - Entrada pela lateral do shopping, Av. Moaci . Funcionamento: Terça a sábado: 10h às 22h | Domingos e feriados: 14h às 20h.

Kasablanca

Data: 29 de março

Local: Ame Club, Valinhos (SP)

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos: https://www.ingresse.com/ame-club-apresenta-kasablanca/

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): informação não disponível

Alanis Morissette

Data: 30 de março (domingo)

Local: Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (PR)

Classificação etária: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados por responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/vg-alanis-morissette

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Estádio Major Antônio Couto Pereira. Endereço: Rua Amâncio Moro S/N - Alto da Glória - Curitiba. Referência: bilheteria ao lado da entrada da administração

Parcels

Data: 31 de março (segunda-feira)

Local: Audio, em São Paulo

Classificação etária: 18 anos

Ingressos (já esgotados) : https://www.ticketmaster.com.br/event/parcels

: https://www.ticketmaster.com.br/event/parcels Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Shopping Ibirapuera, Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, São Paulo/SP - 04029-902. Bilheteria Ticketmaster - Piso: Jurupis (subsolo) - Entrada pela lateral do shopping, Av. Moaci . Funcionamento: Terça a sábado: 10h às 22h | Domingos e feriados: 14h às 20h.

Data: 1º de abril (terça-feira)

Local: Ópera de Arame, em Curitiba (PR)

Classificação etária: De 10 a 15 anos acompanhado dos responsáveis legais e a partir de 16 desacompanhado. Vedada a entrada de menores de 10 anos

Ingressos: https://sales.ticketsforfun.com.br/#/event/bush-curitiba-opera-de-arame-02-042025

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Live Curitiba - Rua Itajubá, 143, Bairro Novo Mundo, Curitiba/PR

Bush