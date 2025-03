Revelada causa da morte de Pamela Bach, atriz de 'Baywatch', aponta site

As autoridades do Condado de Los Angeles chegaram a uma conclusão sobre a causa da morte de Pamela Bach, 62.

O que aconteceu

O resultado da autópsia aponta que a atriz cometeu suicídio. A certidão de óbito, emitida na última terça-feira, ela morreu por conta de um tiro autoinfligido na cabeça, segundo informações divulgadas pelo portal TMZ.

Pamela foi encontrada morta por familiares em sua casa, no dia 6 de março. De acordo com a autópsia, ela havia se suicidado no dia anterior.

A atriz era conhecida por ter interpretado Bree Hanford na série "Baywatch". Ela também atuou nos seriados "Sirens" e "A Super Máquina" - neste último, ao lado do ator David Hasselhoff, 72, com quem foi casada entre 1989 e 2006.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.