Príncipe Harry e Meghan podem produzir documentário sobre Lady Di; entenda

Príncipe Harry, 40, e sua esposa, Meghan Markle, 42, estariam produzindo um documentário sobre a Princesa Diana (1961-1997).

O que aconteceu

De acordo com informações do anal britânico The Express, o projeto deve homenageá-la em 2027, ano em que se completará 30 anos de sua morte. Lady Di após sofrer um acidente de carro em Paris, na França.

O objetivo do documentário seria abordar a vida de Diana. Além disso, a produção deve mostrar a visão de Harry sobre a mãe e como ela se tornou um ícone cultural.

O The Express conversou com uma "fonte de Hollywood". A fonte afirmou que Harry recebeu "a chance" de realizar o documentário sobre sua mãe, sendo o coprodutor executivo e narraria a série.

Há boatos de que a proposta teria sido bem recebida pela Netflix, já que Harry e Meghan assinaram um contrato de 100 milhões de dólares em 2020. Em 2017, o casal participou do documentário "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", da HBO, que marcou os 20 anos da morte de Lady Di.