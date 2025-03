'Piseiro é o forró pop': Ritmo nordestino conquista Portugal em festival

No último fim de semana Portugal foi palco de um importante momento para a música brasileira. Mas esqueça os clássicos da MPB e até o pop de Anitta. Quem tem dominado o velho continente é um antigo ritmo brasileiro, o forró.

Longe do purismo que amarra renovações conceituais e estéticas, a primeira edição do FestyVybbe apresentou o forró brasileiro como linguagem da música pop no Porto (sexta, dia 21) e em Lisboa (sábado, 22).

Com novos nomes e artistas já consagrados no gênero, o festival deu um tempero moderno, urbano e contemporâneo ao ritmo nordestino.

Para uma plateia de mais de 10 mil pessoas nos dois dias, o forró chegou vivo e conectado com outras sonoridades como o funk, o reggaeton, o brega - criando sub-gêneros que vão do Piseiro ao Batidão Romântico, como se prega a bíblia do pop moderno.

Idealizador do projeto, o cantor e compositor Xand Avião teve a ideia depois de ouvir a música brasileira tocar nos muitos países em que já visitou.

Fico feliz quando vejo nossa música ganhando destaque no mundo independente do estilo. Na última vez que estive em Portugal toquei com Kevinho que é do funk. Quando ele entrou no palco parecia Roberto Carlos, aqui em Lisboa Kevinho é rei

Xand Avião, dias antes de fazer aniversário, ganhou bolo no palco do FestyVybbe Imagem: Divulgação

A escalação foi ousada. O evento contou com os shows do próprio idealizador Xand Avião e nomes como Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Nattan, Felipe Amorim, Léo Foguete. Além das participações luxuosas de Zé Cantor, Manim Vaqueiro e Jonas Esticado.

O público, por sua vez, participava, entoando tudo a plenos pulmões, criando a sensação que o evento se passava em território brasileiro.

O line-up é um fiel panorama atualizado deste pop com sotaque nordestino que vem ganhando as playlists, redes sociais e paredões de som de norte a sul do Brasil — e nos últimos tempos, também em terras portuguesas.

Felipe Amorim com Kaleb Capitão no FestyVybbe Imagem: Divulgação

Pisa menos

Fruto de um encontro inusitado de tendências e referências, o piseiro é uma das mais recentes variantes do forró. Seu boom se deu no meio da pandemia de covid-19, com o estouro de nomes como Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro e João Gomes.

O estilo reúne células rítmicas que ficaram populares com as viradas do baterista Riquelme da banda Aviões do Forró, mas sendo executados principalmente por teclado e baterias eletrônicas programadas em softwares.

A batida cabe perfeitamente nos paredões automotivos e cria uma estética própria que está fazendo muito sucesso Brasil afora e invadiu Portugal através das plataformas de vídeos curtos como Kwai e Tiktok.

"Piseiro é parte do forró, é o forró ficando pop, desde o xote ele vem evoluindo, vem se misturando com eletrônicos e outros gêneros, piseiro é forró, mesmo com batida eletrônica, Piseiro é forró", observa Felipe Amorim.

Amorim teve uma das performances mais incendiárias nas duas noites do festival, com um som que pega emprestado os beats de funk, trap e bregadeira.

Artistas se reúnem no palco do FestyVybbe em Portugal Imagem: Divulgação

Mercado em alta

Muito mais que um público brasileiro, que mora em Portugal e países vizinhos, a música brasileira, no geral, sempre atingiu em cheio portugueses e outros imigrantes residentes lá.

Bares, restaurantes, rádios e festas de todos os tamanhos tem a música pop do Brasil sendo executada e cantada pelos presentes.

Um mercado que se abre para artistas brasileiros e que se fortalece cada vez mais. Em 2024, o festival paulista Coala fez uma edição em Cascais, litoral próximo a Lisboa, com Baiana System, Jorge Ben Jor e a portuguesa Carminho, entre outros nomes da cena musical de língua portuguesa.

Para 2025 o evento já anunciou Crioulo, Liniker e Ney Matogrosso. Assim, como o FestyVybbe, que mal encerrou o evento, já anunciou nova edição no país.

Se artistas consagrados da MPB já garantiram seu espaço nos ouvidos e corações dos portugueses, chegou a hora do forró e o pop feito no norte e nordeste seguir esse mesmo caminho.