Parcial BBB 25: Com votação acirrada, dois brothers correm risco no Paredão

Aline, Diego Hypolito e Maike disputam o Paredão que será decidido hoje no BBB 25 (Globo). Veja quem está mais próximo da eliminação, de acordo com a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização, às 7h20 de hoje, a disputa seguia acirrada. Aline tomava a dianteira para deixar o reality, mas perdeu votos, somando 51,9% deles.

Logo em seguida estava Maike, com 46,67% dos votos —menos de 5% de diferença para a sister.

Em terceiro lugar, Diego Hypolito aparecia com apenas 1,43% das intenções de votos.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas