Anime: 'Solo Leveling' é bom mesmo ou os fãs estão só emocionados?

Na última semana, rolou a exibição do 12º episódio da 2ª temporada de "Solo Leveling". Intitulado "Você é o Rei dos Humanos?", o episódio mostrou a luta entre o protagonista, Sung Jinwoo, contra o Rei Formiga, e trechos dessa batalha inundaram as redes sociais junto de comentários do tipo "'Solo Leveling' é o melhor anime da década!". Mas será que os fãs não estão só um pouco emocionados?

Em primeiro lugar, não podemos menosprezar a qualidade técnica do estúdio A-1 Pictures, responsável pelo anime de 'Solo Leveling'. A batalha contra a Formiga foi fantástica, com ângulos bem dinâmicos, um jogo de luz entre azul (protagonista) e vermelho (vilão) em meio a uma música empolgante que deu o clima esperado para o duelo. Porém, o êxtase do combate disfarça algumas falhas do anime.

"Solo Leveling" está longe de ser o anime mais criativo do mundo e, inclusive, o momento atual do anime guarda muitas semelhanças com o arco das Formigas Quimera de "Hunter x Hunter". E é preciso destacar que a própria estrutura de "Solo Leveling", cuja proposta é apresentar um protagonista imbatível, esvazia um pouco a apreensão dos fãs. Sabemos que o Jinwoo vai vencer aquela luta, não há dúvidas no público. Porém, levantar esses apontamentos não tira méritos da produção.

Batalhas de anime foram feitas para empolgar o público, e os animadores costumam caprichar para conquistar dos otakus o posto de "melhor anime de todos os tempos", mesmo que isso dure apenas uma temporada até a chegada do próximo melhor anime de todos os tempos. Não há problema em se empolgar com uma série, assim como não há problema em apontar que o anime da temporada não é uma obra prima imune a falhas. No fim, é tudo diversão. E que bom que ainda conseguimos nos empolgar com coisas novas.

"Solo Leveling"

Onde assistir: Crunchyroll, com dublagem e legenda

Após crime de autor, "Rurouni Kenshin" agora é anime assistido "no sigilo"

Consegue imaginar que atualmente existe um anime sendo lançado no Japão com relativo sucesso, a ponto de ter até uma dublagem em português, mas nada é falado publicamente sobre esta série? Me refiro a "Rurouni Kenshin", adaptação do mangá de Nobuhiro Watsuki cuja produção da 3ª temporada foi acidentalmente revelada dias atrás pelo site oficial da obra. Mas por que ninguém comenta sobre este anime? Bem, a culpa é do autor.

"Rurouni Kenshin"... ou melhor, "Samurai X" no Brasil, sempre foi muito querida pelos otakus, porém a obra caiu em desgraça há alguns anos. Em 2017, o autor foi preso no Japão por posse de pornografia infantil. O caso repercutiu mundialmente, e seu trabalho na época (uma continuação das aventuras de Kenshin) foi pausado. Watsuki foi sentenciado a uma multa equivalente a uns R$ 10 mil, em valores de hoje, pagou a dívida e se reintegrou à sociedade.

Desde então a obra trouxe sentimentos agridoces aos fãs. Enquanto no Japão "Rurouni Kenshin" ganhava eventos de aniversário, novos filmes live-action e um novo anime, no resto do mundo a série se tornou quase amaldiçoada. O novo anime, por exemplo, é lançado no Brasil com dublagem em português (inclusive a voz do Kenshin é feita por Caio Guarnieri, filho do dublador original da versão antiga), mas a Crunchyroll não faz qualquer divulgação em suas redes sociais. Não existem postagens promovendo este anime, ele apenas é disponibilizado sem alarde porque qualquer menção a "Rurouni Kenshin" reacende a polêmica.

Já conversei sobre o remake de "Rurouni Kenshin" com amigos otakus das antigas, e a sensação geral é de lamentação por isso ter acontecido a uma obra nostálgica tão querida. E, embora pessoas tenham abandonado totalmente a franquia, alguns estão acompanhando o remake sem declarar publicamente, no sigilo. Ainda que Watsuki tenha pago pelo crime, muitos questionam se a punição não foi branda demais para uma infração dessas. Como teoricamente o autor foi punido e pagou pelo seu crime segundo a Justiça do Japão, no fim cabe à consciência de cada fã a decisão de acompanhar ou não "Rurouni Kenshin".

"Rurouni Kenshin" (remake)

Onde assistir: Crunchyroll, com dublagem e legenda

Editora do mangá: JBC (antes da prisão)

O que dizem os otakus sobre "Rurouni Kenshin"?

Aproveitando que temos uma grande comunidade no UOL | Mundo dos Animes, nosso canal de transmissão no WhatsApp em que postamos notícias e novidades, abrimos uma enquete sobre "Rurouni Kenshin". Confira como estava a votação no momento de fechamento desta newsletter:

1º. "Nem assisti porque tenho ódio do que o autor fez" (8.116 votos)

"Nem assisti porque tenho ódio do que o autor fez" (8.116 votos) 2º. "Estou amando este remake" (2.994 votos)

"Estou amando este remake" (2.994 votos) 3º. "Até vi, mas não curti este anime" (1.128 votos)

Ainda que a grande maioria tenha escolhido nem dar play no remake, percebe-se um número expressivo de pessoas que acompanham e gostam. Inclusive, vale destacar que, durante a primeira temporada de "Rurouni Kenshin", o anime apareceu algumas vezes no top dos mais assistidos da Crunchyroll, mostrando que mesmo a ausência de divulgação e as demais questões não impediram a curiosidade dos otakus.

Animes de samurai cujos autores NÃO cometeram crimes

"Samurai Champloo"

Neste anime dirigido por Shinichiro Watanabe, diretor sem ficha na polícia responsável por "Cowboy Bebop", Fuu é uma garota que procura o samurai que tem cheiro de girassol, e para encontrá-lo ela se alia a Jin e Mugen, dois samurais bem encrenqueiros que lutam no melhor estilo hip-hop. Está na Crunchyroll, infelizmente só com legenda em inglês.

"Dororo"

Baseado no mangá de Osamu Tezuka, o Deus do Mangá que tem uma ficha criminal limpa, este anime conta a história de Hyakkimaru, um jovem que teve o corpo oferecido para demônios por seu pai ambicioso. Agora ele, ao lado do trombadinha Dororo, precisa derrotar criaturas do mal para recuperar seus órgãos. Disponível no Prime Video, com legenda.

Abril 2025: os animes que chegarão dubladinhos para nós

A Crunchyroll já divulgou parte dos animes que lançará agora, em abril de 2025, período também conhecido como "temporada de primavera de 2025". A lista é enorme e tem dezenas de animes (pretendo trazê-los a partir da próxima newsletter em formato de agenda), porém a novidade é que a plataforma de streaming já divulgou também quais ganharão dublagem.

É sempre bom conferir a lista de animes com dublagem porque é uma pista do que tem potencial para ser grande na próxima temporada. Afinal, ninguém vai gastar dinheiro com a dublagem de um anime que 15 gatos pingados vão assistir, não é mesmo? Confira os animes que chegarão com dublagem:

Animes estreando

'My Hero Academia: Vigilantes'

'Anne Shirley'

'The Brilliant Healer's New Life in the Shadows'

'The Gorilla God's Go-To Girl'

'The Shiunji Family Children'

'The Unaware Atelier Meister'

'To Be Hero X'

Animes retornando

'Fire Force' (3ª Temporada)

'WIND BREAKER' (2ª temporada)

'I've Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level' (2ª Temporada)

'Bye Bye, Earth' (2ª Temporada)

'Black Butler -Emerald Witch Arc-'

Poucas surpresas aqui. "My Hero Academia: Vigilantes" faz todo o sentido ganhar uma versão dublada, afinal é um derivado de um anime de sucesso. "Anne Shirley" também é um destaque, e talvez a Crunchyroll queira apostar por ser um anime de protagonismo feminino forte e por ser inspirado no livro que gerou aquela série da Netflix, "Anne with an E". Até o terrível "The Shiunji Family Children" (sério, não vá atrás da sinopse) ganhará versão em português.

Mas, atenção: ainda há animes para serem divulgados pela Crunchyroll, e pouco foi dito sobre dublagens de animes de outros streamings. A Netflix terá "Yaiba: Samurai Legend" e "Witch Watch", que devem ganhar localização em algum momento. O mesmo pode ser dito de "Lazarus", da Max. Fiquem de olho aqui na newsletter para mais informações.

Mestre (controverso) da semana: Watsuki, o autor do samurai da cicatriz

Nascido em 1970, Nobuhiro Watsuki sempre mostrou ter inclinação para arte e já participava de concursos de mangás antes mesmo de fazer 18 anos. Após se formar, ele se tornou assistente de dois autores conhecidos que já apareceram neste quadro da newsletter: Yoichi Takahashi, autor de "Captain Tsubasa: Super Campeões", e Takeshi Obata, desenhista de "Death Note".

Em sua carreira solo, Watsuki desenhou histórias de samurai, aproveitando que durante a juventude ele praticou kendô na escola. Após o êxito de histórias piloto, ele conseguiu publicar "Rurouni Kenshin" na Shonen Jump. A obra foi um alívio para a revista, que buscava um novo sucesso após o fim de "Dragon Ball" e "Slam Dunk".

"Rurouni Kenshin" acabou em 1999, mas o autor nunca conseguiu fugir muito desta obra. Ainda que tenha trabalhado em outras obras menores, como "Gun Blaze West", "Buso Renkin" e "Embalming", de tempos em tempos ele retornava para Kenshin Himura desenhando uma história curta ou one-shots. Em 2017, ele decidiu publicar a continuação oficial da obra, desenhando um arco nunca desenvolvido no qual Kaoru vai a Hokkaido em busca de seu pai.

Após pagar a fiança por seu crime, Watsuki voltou à carreira aos poucos. A continuação de "Rurouni Kenshin" voltou a ser publicada e segue firme até hoje. A obra ainda ganhou filmes live-actions recentes, todos de muito sucesso. E, nas celebrações de aniversário de "Rurouni Kenshin", Watsuki foi ovacionado por colegas de editora e ex-assistentes, como Eiichiro Oda (de "One Piece") e Hiroyuki Takei (de "Shaman King").

O que percebemos é que a sociedade japonesa tem uma forma muito particular de lidar com alguns crimes, principalmente quando cometidos por determinados gêneros. Não é o primeiro caso de autor envolvido com crimes que retoma sua carreira normalmente, mas isso é história para outra newsletter.

Até a próxima semana, otakus!