Mulher que diz ter tido relações com Neymar quer levar caso para o Ratinho

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, 21, contou o que irá fazer para descobrir quem é o pai de seu filho.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (25), a modelo, que diz ter tido relações sexuais com Neymar Jr. recentemente, publicou um vídeo em afirma que pretende levar o caso para o programa do Ratinho, caso algum homem que tenha a possibilidade de ser o pai do bebê se recuse a fazer o teste de DNA. "Como você vai comunicar os possíveis pais para fazer o DNA? Vai comunicar o Neymar?", questionou um usuário do Instagram.

Prontamente, a criadora de conteúdo adulto respondeu, afirmando que já está com tudo planejado. "Vou colocar os 'fulano' que tem chance... A primeira coisa que eu vou mandar no grupo do WhatsApp, o quão perturbado vocês estão da cabeça pela notícia que eu tenho para dar para vocês. Surtou, saiu do grupo? Vou mandar direct para o Ratinho, que nós vamos lá no Ratinho fazer. Não surtou, aceitou de boa? Nós vamos fazer o exame tal dia na clínica, tal, belezinha? Quem for sensato? Ok! Quem não for sensato, Ratinho".

Neymar viu seu nome envolvido em uma nova polêmica após Any afirmar ter feito sexo com ele em uma festa particular em Araçoiaba, interior de São Paulo, que aconteceu numa chácara isolada. A assessoria do jogador negou que ele estivesse presente, afirmando que o helicóptero dele é frequentemente emprestado para amigos e familiares.