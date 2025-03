Mudar horário do BBB 25 mostra descaso da Globo com o programa

O horário do BBB 25 desta terça-feira (25) precisou ser alterado mais uma vez em virtude de um jogo da Seleção Brasileira de futebol. O resultado do Paredão disputado por Aline, Maike e Diego será transmitido por volta das 23h na tela da Globo, e este foi um dos temas do Splash Show de hoje.

Luigi Civalli, comentarista convidado pelo programa, acredita que essa mudança de horário mostra que a Globo não está tão interessada assim no BBB. Além do reality, os telejornais e novelas da emissora também vão ser transmitidas em outros momentos. Bárbara Saryne concorda.

Acaba tendo um afastamento do público, né? Eu lembro de já ter visto novelas serem muito prejudicadas ,principalmente quando estavam na fase inicial, serem prejudicadas por conta disso

Bárbara Saryne

Eu acho que na verdade a Globo parece que está largando o BBB. Parece um desprezo. Porque colocar o BBB às 23h… Gente, encaixa em algum horário. Se você for ver o que está mais flopado, Mania de Você ou BBB? Para mim, os dois estão num Flop parecido, mas aí diminui [o horário] dos dois

Luigi Civalli

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.